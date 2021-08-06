Селюк: «Думаю, Месси не уйдет из «Барселоны». Это шоу против Ла Лиги»

какой смысл;) Ребята Вы глупы. У него контракт был 120мл в год . Барса в ЛЧ говно, в чемпионате тоже. Лапорта его слил причем не своими руками . Репутация не пострадает а барса станет куда сильнее
Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Лионель Месси продолжит карьеру в «Барселоне».
«Думаю, Месси никуда не уйдет. Предполагаю, что это часть игры, шоу против Ла Лиги.
На чем основаны мои предложения? Месси – лучший игрок в истории. Мне посчастливилось видеть всю его карьеру в «Барселоне». «Барселона» – это Месси, а Месси – это «Барселона». Я не знаю, что должно случиться, чтобы Лео ушел.
Тем более ему уже 34 года. Мы видим, что Роналду стал бледной тенью себя, уйдя в «Ювентус». Месси уже не время ходить-бродить по клубам. Всю жизнь провести в «Барселоне» и уйти напоследок в коммерческий клуб по типу «ПСЖ» или «Сити» было бы неправильно.
Вы представляете, как грустно будет Ла Лиге, если Месси уйдет. Рамос и Роналду уже ушли, а тут ещe и Лео. Невообразимо», – сказал Селюк.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.