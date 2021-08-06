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    Селюк: «Думаю, Месси не уйдет из «Барселоны». Это шоу против Ла Лиги»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Лионель Месси продолжит карьеру в «Барселоне».

    «Думаю, Месси никуда не уйдет. Предполагаю, что это часть игры, шоу против Ла Лиги.

    На чем основаны мои предложения? Месси – лучший игрок в истории. Мне посчастливилось видеть всю его карьеру в «Барселоне». «Барселона» – это Месси, а Месси – это «Барселона». Я не знаю, что должно случиться, чтобы Лео ушел.

    Тем более ему уже 34 года. Мы видим, что Роналду стал бледной тенью себя, уйдя в «Ювентус». Месси уже не время ходить-бродить по клубам. Всю жизнь провести в «Барселоне» и уйти напоследок в коммерческий клуб по типу «ПСЖ» или «Сити» было бы неправильно.

    Вы представляете, как грустно будет Ла Лиге, если Месси уйдет. Рамос и Роналду уже ушли, а тут ещe и Лео. Невообразимо», – сказал Селюк.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +697

      OBOLEV 32 минуты назад

      какой смысл;) Ребята Вы глупы. У него контракт был 120мл в год . Барса в ЛЧ говно, в чемпионате тоже. Лапорта его слил причем не своими руками . Репутация не пострадает а барса станет куда сильнее

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      Рейтинг: +2816

      Dgad > OBOLEV 27 минут назад

      Месси это не просто игрок, это бренд. Барса на одних его имиджевых правах зарабатывала половину его ЗП. Ла Лига на рекламе и авторских правах тоже не плохо получала, сейчас интерес и спонсорские контракты без Лео упадут сильно, а это не выгодно Ла Лиге и Барселоне. Хотя все можно ожидать, так то уже попрощались с ним с инсте официально

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      Рейтинг: +697

      OBOLEV > Dgad 13 минут назад

      такой бред ;) Спонсорские контракты подписываются на несколько лет вперед. Барса флагман Испанского и Мирового футбола. Титульный спонсор платит за сезон 80 а Месси 120 до вычета налогов.
      А еще на жырных контрактах сидят Гризман, Коут, Бускетс,Альба , Унтити. Та что Вы либо крайне глупы либо очень наивны.

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      Рейтинг: +1277

      Maxi_7 46 минут назад

      Наконец пошли посты с людьми, думающими головой) никто никуда не уйдет, успокойтесь, ребята)

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      Рейтинг: +3450

      Алехсбургер. 54 минуты назад

      первый раз вижу здравый смысл от Селюка.
      Есть,есть сомнения.

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