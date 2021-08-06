Селюк: «Думаю, Месси не уйдет из «Барселоны». Это шоу против Ла Лиги»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Лионель Месси продолжит карьеру в «Барселоне».

«Думаю, Месси никуда не уйдет. Предполагаю, что это часть игры, шоу против Ла Лиги.

На чем основаны мои предложения? Месси – лучший игрок в истории. Мне посчастливилось видеть всю его карьеру в «Барселоне». «Барселона» – это Месси, а Месси – это «Барселона». Я не знаю, что должно случиться, чтобы Лео ушел.

Тем более ему уже 34 года. Мы видим, что Роналду стал бледной тенью себя, уйдя в «Ювентус». Месси уже не время ходить-бродить по клубам. Всю жизнь провести в «Барселоне» и уйти напоследок в коммерческий клуб по типу «ПСЖ» или «Сити» было бы неправильно.

Вы представляете, как грустно будет Ла Лиге, если Месси уйдет. Рамос и Роналду уже ушли, а тут ещe и Лео. Невообразимо», – сказал Селюк.