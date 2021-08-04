Федотов – об игре с «Партизаном»: «Очень сильный соперник. «Сочи» тщательно готовится»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций против «Партизана».

«Партизан» – серьезный еврокубковый боец. Флагман сербского футбола. Они ничего не пропускают ни в обороне, ни в атаке. Надо доставать все из себя, будет интересный матч. Обидно, что мы снова играем без зрителей. В Белграде нас ждет полный стадион, за них будет 12 игрок. Мы в этом плане в неравных условиях.

Тщательно готовимся к сопернику. Знаем, что и на нашем матче с «Ахматом» были скауты «Партизана». У них Бибрас Натхо, Рикардо Гомес. Любого игрока можно назвать. Очень сильный соперник.

Нет таких команд, где все идеально. Везде люди делают ошибки, нам надо этим воспользоваться и заставить соперника ошибаться. Надеюсь, завтра представим им свои козыри и найдем брешь в их обороне», – сказал Федотов.