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    Федотов – об игре с «Партизаном»: «Очень сильный соперник. «Сочи» тщательно готовится»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций против «Партизана».

    «Партизан» – серьезный еврокубковый боец. Флагман сербского футбола. Они ничего не пропускают ни в обороне, ни в атаке. Надо доставать все из себя, будет интересный матч. Обидно, что мы снова играем без зрителей. В Белграде нас ждет полный стадион, за них будет 12 игрок. Мы в этом плане в неравных условиях.

    Тщательно готовимся к сопернику. Знаем, что и на нашем матче с «Ахматом» были скауты «Партизана». У них Бибрас Натхо, Рикардо Гомес. Любого игрока можно назвать. Очень сильный соперник.

    Нет таких команд, где все идеально. Везде люди делают ошибки, нам надо этим воспользоваться и заставить соперника ошибаться. Надеюсь, завтра представим им свои козыри и найдем брешь в их обороне», – сказал Федотов.

    • Матч «Сочи» – «Партизан» пройдет завтра, 5 августа.
    • Начало – в 19:00 мск.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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