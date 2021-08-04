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  • Президент «Галатасарая» Элмас: «Попросил Фалькао и Фегули найти новые клубы»

Президент «Галатасарая» Элмас: «Попросил Фалькао и Фегули найти новые клубы»

4 августа 2021, 09:53
6

«Галатасарай» решил отпустить в другие клубы полузащитника Софиана Фегули и форварда Радамеля Фалькао. Дело в их зарплате.

«Я поговорил с ними. Я попросил их найти новые клубы из-за новой зарплатной структуры и наших новых финансовых условий. Это решение менеджмента. Мы не можем позволить себе сохранить Фегули и Фалькао», – сказал президент стамбульцев Бурак Элмас.

  • Фалькао играет в Стамбуле с 2019 года. Сейчас 35-летний игрок стоит 2,2 миллиона евро.
  • Фегули выступает за «Галатасарай» с 2017 года.
  • В прошлом сезоне «Галатасарай» занял в чемпионате 2-е место.

«Ростов» – о Фалькао: «Всe-таки не поедет, епт»

Источник: NTVSpor
Турция. Суперлига Галатасарай Фегули Софиан Фалькао Радамель
Комментарии (6)
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derrik2000
1628063712
С 1-го июля цена на газ повысилась? Повысилась. Значит, куда? Правильно - В ЗЕНИТ! ))
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PUZIAKA
1628066515
Ну что, может Фалькао все-таки к нам поедет, Валера?))
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talgatnurzhanov2006
1628070047
Вот и Радамель всплыл, оказывается он в Галатасарае был.
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Hektor 84
1628114871
А когда подписывают с ними жирные контракты не думают.
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