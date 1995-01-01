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    Президент «Галатасарая» Элмас: «Попросил Фалькао и Фегули найти новые клубы»

    «Галатасарай» решил отпустить в другие клубы полузащитника Софиана Фегули и форварда Радамеля Фалькао. Дело в их зарплате.

    «Я поговорил с ними. Я попросил их найти новые клубы из-за новой зарплатной структуры и наших новых финансовых условий. Это решение менеджмента. Мы не можем позволить себе сохранить Фегули и Фалькао», – сказал президент стамбульцев Бурак Элмас.

    • Фалькао играет в Стамбуле с 2019 года. Сейчас 35-летний игрок стоит 2,2 миллиона евро.
    • Фегули выступает за «Галатасарай» с 2017 года.
    • В прошлом сезоне «Галатасарай» занял в чемпионате 2-е место.

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    Источник: NTVSpor

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16160

      derrik2000 33 минуты назад

      С 1-го июля цена на газ повысилась?
      Повысилась.
      Значит, куда?
      Правильно - В ЗЕНИТ! ))

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