Президент «Галатасарая» Элмас: «Попросил Фалькао и Фегули найти новые клубы»

«Галатасарай» решил отпустить в другие клубы полузащитника Софиана Фегули и форварда Радамеля Фалькао. Дело в их зарплате.

«Я поговорил с ними. Я попросил их найти новые клубы из-за новой зарплатной структуры и наших новых финансовых условий. Это решение менеджмента. Мы не можем позволить себе сохранить Фегули и Фалькао», – сказал президент стамбульцев Бурак Элмас.

Фалькао играет в Стамбуле с 2019 года. Сейчас 35-летний игрок стоит 2,2 миллиона евро.

Фегули выступает за «Галатасарай» с 2017 года.

В прошлом сезоне «Галатасарай» занял в чемпионате 2-е место.

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