Зарема – о словах Витории перед «Бенфикой»: «В смысле нечего терять? От непопадания в ЛЧ клуб теряет 20 миллионов»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова возмутилась словами главного тренера клуба Руя Витории о том, что команде нечего терять в противостоянии с «Бенфикой» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

«В смысле нечего терять? Парни умирали на поле, играя на таблетках и уколах последние матчи в конце сезона не для того, что проиграть «Бенфике».

Груз ответственности не меньше, первая игра в Москве, на своeм поле. А в случае непопадания в ЛЧ клуб теряет 20 миллионов евро, а это приличный бюджет под усиление в сезоне-2022/23», – написала Салихова.

«Спартак» примет «Бенфику» 4 августа.

Начало матча – в 20:00 мск.

Игру обслужит испанская бригада судей.

Витория – о матче с «Бенфикой»: «Преимущество «Спартака» в том, что нам нечего терять»