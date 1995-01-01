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    Зарема – о словах Витории перед «Бенфикой»: «В смысле нечего терять? От непопадания в ЛЧ клуб теряет 20 миллионов»

    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова возмутилась словами главного тренера клуба Руя Витории о том, что команде нечего терять в противостоянии с «Бенфикой» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

    «В смысле нечего терять? Парни умирали на поле, играя на таблетках и уколах последние матчи в конце сезона не для того, что проиграть «Бенфике».

    Груз ответственности не меньше, первая игра в Москве, на своeм поле. А в случае непопадания в ЛЧ клуб теряет 20 миллионов евро, а это приличный бюджет под усиление в сезоне-2022/23», – написала Салихова.

    • «Спартак» примет «Бенфику» 4 августа.
    • Начало матча – в 20:00 мск.
    • Игру обслужит испанская бригада судей.

    Витория – о матче с «Бенфикой»: «Преимущество «Спартака» в том, что нам нечего терять»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии17
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      Рейтинг: +2139

      ALEX ML 38 минут назад

      Зачем тут писать, что эта некудышка несет от полоумия

      0
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      Рейтинг: +110

      jek718875 53 минуты назад

      Господин ВИТОРИЯ имел ввиду себя,контракт подписан,если дадут под зад,выплатят неустойку

      1
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      Рейтинг: +67059

      insider_retro 57 минут назад

      Прагматичная леди умеет взбодрить пассивные заявления других..:))

      2
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      Рейтинг: +7598

      Cleaner 58 минут назад

      Ну не 20, а 16 за попадание в группу ЛЧ. Остальные миллионы достанутся только за победы в группе.

      Что за таблетки принимали игроки Спартака???

      2
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      ...
      Рейтинг: +1164

      Хейтер Аларм > Cleaner 12 минут назад

      Допинг)

      0
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      Рейтинг: +2471

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Понятно. Это она с супругом может стать богаче на 20 лямов.

      0
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      Рейтинг: +1143

      FROL001 1 час назад

      20 туда, 20 сюда для мазутного проекта сущие пустячки. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +28594

      oyabun 1 час назад

      Так то лучше бы она поосторожнее про "таблетки и уколы". Это как красная тряпка для наших недоброжелателей на Западе. Переврут и начнут расследования. А насчет возможных потерь от непопадания в ЛЧ - хочется спросить об итогах нашей летней трансферной компании - Где усиление?!

      2
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      Рейтинг: -243

      Закат ЕдРа 1 час назад

      да заткинись уже

      0
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      Рейтинг: +7003

      playsh > Закат ЕдРа 1 час назад

      Да пусть болтает,всё инфы больше для нас.

      1
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      Рейтинг: +49864

      portero 1 час назад

      ну это словоблудие, мало ли кто как выражает свои мысли...
      а у этой дамы как "отжать" деньги, быть полезной и нужной мужу, да и своё эго.....

      2
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      Рейтинг: +8725

      житель СПб 1 час назад

      Он имел ввиду, что ему нечего терять... А 20 млн евро - они ведь не ему, а клубу (Федуну, Зареме...). Есть разница.

      2
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      Рейтинг: +7003

      playsh > житель СПб 1 час назад

      Игрокам из этих 20млн.евро тоже процент достанется,так же как и врачам,тренерам и иже с ними.Всем платят,сумма только для каждого своя,оговоренная в контракте.

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      Рейтинг: +2184

      FRZZ > житель СПб 17 минут назад

      Мысли Заремы более логичные, чем тренера.

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