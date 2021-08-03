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  • Зарема – о словах Витории перед «Бенфикой»: «В смысле нечего терять? От непопадания в ЛЧ клуб теряет 20 миллионов»

Зарема – о словах Витории перед «Бенфикой»: «В смысле нечего терять? От непопадания в ЛЧ клуб теряет 20 миллионов»

3 августа 2021, 11:59
40

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова возмутилась словами главного тренера клуба Руя Витории о том, что команде нечего терять в противостоянии с «Бенфикой» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

«В смысле нечего терять? Парни умирали на поле, играя на таблетках и уколах последние матчи в конце сезона не для того, что проиграть «Бенфике».

Груз ответственности не меньше, первая игра в Москве, на своeм поле. А в случае непопадания в ЛЧ клуб теряет 20 миллионов евро, а это приличный бюджет под усиление в сезоне-2022/23», – написала Салихова.

  • «Спартак» примет «Бенфику» 4 августа.
  • Начало матча – в 20:00 мск.
  • Игру обслужит испанская бригада судей.

Витория – о матче с «Бенфикой»: «Преимущество «Спартака» в том, что нам нечего терять»

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Лига чемпионов Спартак Бенфика Витория Руй
Комментарии (40)
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Боцман59rus
1627982274
_ что вв привязались к Витории, всем ясно, что он хотел сказать и понятно что в переводе на русский язык, это выглядит если уж не двусмысленно, то явно не очень удачно подобранно и корректно... Посмотрим на игру и результат, а уж потом возьмем пример с желторотых журналистов, да пустоголовых эскортниц и сами начнем чесать языками)))
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житель СПб
1627982580
Он имел ввиду, что ему нечего терять... А 20 млн евро - они ведь не ему, а клубу (Федуну, Зареме...). Есть разница.
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portero
1627982615
ну это словоблудие, мало ли кто как выражает свои мысли... а у этой дамы как "отжать" деньги, быть полезной и нужной мужу, да и своё эго.....
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oyabun
1627983750
Так то лучше бы она поосторожнее про "таблетки и уколы". Это как красная тряпка для наших недоброжелателей на Западе. Переврут и начнут расследования. А насчет возможных потерь от непопадания в ЛЧ - хочется спросить об итогах нашей летней трансферной компании - Где усиление?!
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insider_retro
1627984802
Прагматичная леди умеет взбодрить пассивные заявления других..:))
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ALEX ML
1627985904
Зачем тут писать, что эта некудышка несет от полоумия
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ivany4
1627988830
Нормальная экономическая выкладка. Кстати, Виторию для этого и нанимали, что бы и трофеи выигрывать и финансово обеспечивать клуб. Иначе зачем ему зарплату платить. Видимо Витория решил "дежурно-философски" порассуждать перед матчем. Но тут вам не там, на бегу подметки режут)). А судя по первым турам он "соломку стелет", чтоб помягче было падать.
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vladimir-7
1627990734
Ну вот, Зарема в горячке раскрыла наркотическую зависимость всей команды ( уколы, таблетки), то-то они все буробят какую-то х**ню.
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сутулая собака и лисы
1627991022
я напомню питерским чмошникам. (адекватных болельщиков это не касается). поражения от Брюгге и вылеты из группы ЛЧ (а в лучшем случае это 1/16 ЛЕ) явно не укрепляет положение РПЛ в рейтинге ассоциаций УЕФА. ваш Зенит, это типичный деревенский модник, который приезжает раз в год в город (ЛЧ), обсирается перед местными девушками и едет обратно домой выпендриваться перед сельчанами. научитесь, блин, воспринимать футбол, как спорт, а не как способ самоутверждаться за счёт достижений других. не будьте такими чмошниками, просто пожелайте другим удачи. у Спама впереди действительно тяжелые матчи. ждём их с щитом или на щите.
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Валерий2705
1628010908
Кто о чем, а самая бедная всё о деньгах. Она же небось даже не понимает, что за команда Бенфика, думает, что это португальские Химки)) правильно болелы свинака - в президенты клуба её, весело будет.
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