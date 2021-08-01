Главные новости дня. Крыховяк перешел в «Краснодар», «Зенит» выиграл у «Ростова» благодаря дублю Ерохина

Газизов извинился перед судьей матча с «Динамо»

Шевченко покинул сборную Украины

«Локомотив» объявил о трансфере Крыховяка в «Краснодар»

Михайлов сделал ассист в первом матче за «Шальке». Он арендован у «Зенита»

Арнаутович перешел в «Болонью». Им интересовалось «Динамо»

Во время матча «Урал» – «Нижний Новгород» на стадионе отключился свет

«Зенит» победил в гостях «Ростов» и вышел в лидеры, в матче шесть голов

«Краснодар» дома проиграл «Химкам»

Суперкубок Франции. «ПСЖ» уступил «Лиллю»

«Ростов» обратится в экспертно-судейскую комиссию по итогам матча с «Зенитом»