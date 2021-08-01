Главные новости дня. Крыховяк перешел в «Краснодар», «Зенит» выиграл у «Ростова» благодаря дублю Ерохина

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.08.2021 23:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1094

      ZAITZEFF2011 2 августа 2021, 09:20

      Когда уже эти горе журналисты бомбардира научатся внимательно читать то, что сами пишут уже(.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 августа 2021, 08:07

      Бомбардир, ну ты и шутник о Крыховяке, сегодня не 1 апреля.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 2 августа 2021, 07:04

      Локо конкретно штормит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 2 августа 2021, 00:54

      Главные новости дня. Крыховяк перешел в «Локо»,

      В принципе ничего нового на этом ресурсике))))

      3
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      ...
      Рейтинг: +2919

      Play > Axe111 2 августа 2021, 06:30

      Да, у них есть один "автор", просто король заголовков.

      1
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      Рейтинг: +97

      FC_MORDOVIA 2 августа 2021, 00:34

      Бегает туда-сюда, как куртизанка :DDD

      1
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 2 августа 2021, 00:12

      обратно выкупили))))

      1
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > ZENIT84, 2 августа 2021, 00:19

      Вероятно за десять лямов евриков!!!

      1
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      Рейтинг: +513

      Жорик секс обжорик 1 августа 2021, 23:53

      Заголовок топ, крвзовяк перешел в локо)

      2
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > Жорик секс обжорик 2 августа 2021, 00:21

      Опять курнули!!!

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