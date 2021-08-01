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  • Главные новости дня. Крыховяк перешел в «Краснодар», «Зенит» выиграл у «Ростова» благодаря дублю Ерохина

Главные новости дня. Крыховяк перешел в «Краснодар», «Зенит» выиграл у «Ростова» благодаря дублю Ерохина

1 августа 2021, 23:45
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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (10)
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Жорик кекс обжорик
1627851229
Заголовок топ, крвзовяк перешел в локо)
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ZENIT84,
1627852378
обратно выкупили))))
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FC_MORDOVIA
1627853644
Бегает туда-сюда, как куртизанка :DDD
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Axe111
1627854855
Главные новости дня. Крыховяк перешел в «Локо», В принципе ничего нового на этом ресурсике))))
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Fusballer
1627877084
Локо конкретно штормит.
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vladimir-7
1627880848
Бомбардир, ну ты и шутник о Крыховяке, сегодня не 1 апреля.
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ZAITZEFF2011
1627885206
Когда уже эти горе журналисты бомбардира научатся внимательно читать то, что сами пишут уже(.
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