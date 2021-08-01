Суперкубок Франции. «ПСЖ» проиграл «Лиллю»

Второй состав ПСЖ наполовину с третьим положил большой и толстый на этот кубок . И то , играли в одну калитку практически . Мудрили много , когда надо было бить , искали , кому пас отдать . Короче - доперемудрились .
В матче за Суперкубок Франции «ПСЖ» с минимальным счетом уступил «Лиллю» – 0:1. Единственный гол на 45-й минуте забил португалец Шека.
«Лилль» впервые в истории выиграл трофей. Команду этим летом возглавил Жослен Гурвеннек, сменивший Кристофа Гальтье, который ушел с должности в конце сезона.
Суперкубок Франции
Гол: 1:0 – Шека, 45.