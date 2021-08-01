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    Суперкубок Франции. «ПСЖ» проиграл «Лиллю»

    В матче за Суперкубок Франции «ПСЖ» с минимальным счетом уступил «Лиллю» – 0:1. Единственный гол на 45-й минуте забил португалец Шека.

    «Лилль» впервые в истории выиграл трофей. Команду этим летом возглавил Жослен Гурвеннек, сменивший Кристофа Гальтье, который ушел с должности в конце сезона.

    Суперкубок Франции

    Лилль – ПСЖ – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Шека, 45.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    01.08.2021 22:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8578

      knikos 37 минут назад

      Второй состав ПСЖ наполовину с третьим положил большой и толстый на этот кубок . И то , играли в одну калитку практически . Мудрили много , когда надо было бить , искали , кому пас отдать . Короче - доперемудрились .

      0
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      Рейтинг: -723

      СуперПАВ9 > knikos 3 минуты назад

      Ты слепой или гоухой почти все основные играли

      0
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      Рейтинг: +3446

      Semenycch 1 час назад

      Лилль очень напомнил Бердыевский Рубин.

      3
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      Рейтинг: +3446

      Semenycch 1 час назад

      Уважаемые модераторы сайта, наведите порядок в турнирной таблице, в соответствии с регламентом ЧР Зенит сейчас на 1 месте!

      1
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      ...
      Рейтинг: -723

      СуперПАВ9 > Semenycch 3 минуты назад

      А почему не Локомотив а?

      0
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      Рейтинг: +13355

      KLIM777 1 час назад

      Осадили педиков в очередной раз

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