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    РПЛ. «Краснодар» дома проиграл «Химкам»

    «Краснодар» с минимальным счетом уступил «Химкам» в домашнем матче 2-го тура чемпионата России. Единственный гол на 63-й минуте забил нападающий Илья Кухарчук.

    На 15-й минуте встречи полузащитник хозяев Виктор Классон не забил пенальти.

    «Краснодар» занимает десятое место в таблице (3 очка), «Химки» – шестое (3 очка).

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Краснодар – Химки – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кухарчук, 63.

    Незабитый пенальти: Классон, 15.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    01.08.2021 22:04
    Комментарии31
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      Рейтинг: +11981

      paracetamol 48 минут назад

      Щас еще Зенит Краснодару в Питере напихает. Переживет ли это Ганчаренка или опять в бульбашню свалит?

      0
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      Рейтинг: +528

      kliker 1 час назад

      Любимов-судья охренел - не хотел матч заканчивать, пока Краснодар не забьёт - 11! минут лишних переиграли.

      0
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      Рейтинг: +15771

      JTherry 1 час назад

      ожидаемый косяк "поймавшего звезду" Сафонова, незабитый пенальти... когда тренеру (если бы был тренер в краснодаре) дает советы хозяин команды, как вратарю вводить мяч, хорошего не жди... а Химки молодцы, с победой!!!

      3
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      Рейтинг: +49820

      portero 1 час назад

      Химки хорошо играют, заслуга тренера наверное, а у нас обломчики...

      4
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      Рейтинг: +1668

      Январь 59 1 час назад

      Вспоминая первый тайм прошлой игры и товарняки предсезонки, особых иллюзий сегодня не испытывал, игра показала, что мои опасения не напрасны. Пенальти надо забивать, не забил - проиграл. Хотя и пенальти был уж очень таки за ушки притянут. В динамике его не было заметно. Похоже что после ухода Мусаева ничего не изменилось, а ВМГ пока ничего не изменил. Из всего состава только Черников и Сперцян смотрелись , остальные отбывали номер. А Кордоба чересчур корявый, похоже ещё
      хуже чем был Берг. Остается надежда на Г. Крыховяка.

      0
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      Рейтинг: +2892

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Похоже мечта С.Н.Галицкого в этом сезоне пройдёт мимо. Если в первой игре повезло, то в этой игре сами не забили пенальти, и ещё привёз Сафонов. Зря Классон пожадничал и не дал пробить пенальти Р.Кабелла.

      3
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      Рейтинг: +5213

      BarStep 1 час назад

      Прогнозируемо..
      С Ганчаренко другого результата я и не ждал..

      Верните обратно симпатичную команду Краснодар..

      4
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      Рейтинг: +1668

      Январь 59 > BarStep 1 час назад

      Та симпатичная команда рассыпалась , с уходом Маурисио Перейры, так никто и не может организовать игру.

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      Рейтинг: +840

      tushkanlz 2 часа назад

      Хоть и стоял неплохо Матвей, всё равно, умудрился накосячить....

      3
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      Рейтинг: +1148

      Muboraksho 2 часа назад

      Браво Химки!!!!!

      1
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      Рейтинг: +19580

      vladimir-7 2 часа назад

      Краснодар, пока не далеко ушли, верните Мусаева.

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