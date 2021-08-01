РПЛ. «Краснодар» дома проиграл «Химкам»

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«Краснодар» с минимальным счетом уступил «Химкам» в домашнем матче 2-го тура чемпионата России. Единственный гол на 63-й минуте забил нападающий Илья Кухарчук.
На 15-й минуте встречи полузащитник хозяев Виктор Классон не забил пенальти.
«Краснодар» занимает десятое место в таблице (3 очка), «Химки» – шестое (3 очка).
Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур
Гол: 0:1 – Кухарчук, 63.
Незабитый пенальти: Классон, 15.