Агент Баринова – об интересе «Зенита»: «Мы не ведем переговоры ни с одним из клубов»

Нахрен он нужен в Зените ? Когда-то он был многообещающим молодым футболистом . Но сейчас , да Глушак лучше его выглядит , я не говорю уже о зенитовских Барриосе , Оздоеве , ну иногда Сантосе . Ну и Кравца лучше наигрывать .
Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита».
«Мы не ведем переговоры ни с одним из клубов. Баринов является футболистом «Локомотива». С руководством команды мы в полном контакте, как только они сочтут нужным, то сообщат о каких-либо предложениях нам», – сказал Банатин.
- Баринов – воспитанник «Локомотива».
- Сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за него 8 миллионов.
- С «Локомотивом» уже попрощался другой полузащитник – Гжегож Крыховяк.
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