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    Агент Баринова – об интересе «Зенита»: «Мы не ведем переговоры ни с одним из клубов»

    Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита».

    «Мы не ведем переговоры ни с одним из клубов. Баринов является футболистом «Локомотива». С руководством команды мы в полном контакте, как только они сочтут нужным, то сообщат о каких-либо предложениях нам», – сказал Банатин.

    • Баринов – воспитанник «Локомотива».
    • Сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за него 8 миллионов.
    • С «Локомотивом» уже попрощался другой полузащитник – Гжегож Крыховяк.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +8519

      knikos 3 часа назад

      Нахрен он нужен в Зените ? Когда-то он был многообещающим молодым футболистом . Но сейчас , да Глушак лучше его выглядит , я не говорю уже о зенитовских Барриосе , Оздоеве , ну иногда Сантосе . Ну и Кравца лучше наигрывать .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +140

      russkiisergei 3 часа назад

      Конечно не ведете переговоры, такое дно на Х@Й никому не нужен

      2
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    • ...
      Рейтинг: -304

      Аден 3 часа назад

      агент Баринова;"мы не ведем переговоры с бЗденитом, Баринову еще рано заканчивать с футболом."

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8519

      knikos > Аден 3 часа назад

      Ослоумье не порок , но большое свинство ...

      2
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      Рейтинг: -304

      Аден > knikos 3 часа назад

      это папашпа твой тебе каждое утро говорит? ха-ха-ха

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      Рейтинг: +8519

      knikos > Аден 3 часа назад

      Нет , это русская пословица о таких , как ты . Не знал ?

      1
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      Рейтинг: -304

      Аден > knikos 2 часа назад

      папу твоего? ха-ха-ха
      А так, как часто судим мы людей, в своем глазу бревна не видя

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      Рейтинг: +5294

      mamba9090909 > Аден 2 часа назад

      ))) Свинство - говорить от лица другого, перевирая сказанное им.))

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      Рейтинг: -304

      Аден > mamba9090909 2 часа назад

      умные люди, не лезут со своими советами, а лезут дураки, которые, по сути, сами ничего представляют :)

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      Рейтинг: +5294

      mamba9090909 > Аден 1 час назад

      Советы умных помогают дуракам не стать полными идиотами))

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