Агент Баринова – об интересе «Зенита»: «Мы не ведем переговоры ни с одним из клубов»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита».

«Мы не ведем переговоры ни с одним из клубов. Баринов является футболистом «Локомотива». С руководством команды мы в полном контакте, как только они сочтут нужным, то сообщат о каких-либо предложениях нам», – сказал Банатин.