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    «Зенит» возобновил интерес к Баринову и готов заплатить «Локомотиву» 8 миллионов

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может пополнить «Зенит». Чемпионы уже определились с суммой, которую готовы заплатить.

    «По моим данным, «Зенит» возобновил интерес к Дмитрию Баринову. Чемпион готов предложить за полузащитника «Локо» 8 миллионов евро и закрыть сделку хоть завтра», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    30.07.2021 23:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +11664

      ВетеR 1 час назад

      Баринов... 8 млн рублей

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      Рейтинг: +11906

      paracetamol 1 час назад

      Вот уж глупость несусветная. В Зените Сутормин выходит не на полный матч, а выше этого костолома тупого на голову!

      0
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      Рейтинг: +8576

      житель СПб 1 час назад

      Баринов в хорошем состоянии может сыграть опорника, разбивающего атаки. Нам такой игрок пригодится! Наверное, и 8 млн вполне прилично - хотя уверен, можно сторговаться дешевле, на уровне 5 млн!

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      Рейтинг: +11170

      ilichkadr > житель СПб 1 час назад

      Баринов в Зенит не пойдет.

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