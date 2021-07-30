«Зенит» возобновил интерес к Баринову и готов заплатить «Локомотиву» 8 миллионов

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может пополнить «Зенит». Чемпионы уже определились с суммой, которую готовы заплатить.

«По моим данным, «Зенит» возобновил интерес к Дмитрию Баринову. Чемпион готов предложить за полузащитника «Локо» 8 миллионов евро и закрыть сделку хоть завтра», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.