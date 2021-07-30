«Зенит» возобновил интерес к Баринову и готов заплатить «Локомотиву» 8 миллионов

Баринов... 8 млн рублей
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может пополнить «Зенит». Чемпионы уже определились с суммой, которую готовы заплатить.
«По моим данным, «Зенит» возобновил интерес к Дмитрию Баринову. Чемпион готов предложить за полузащитника «Локо» 8 миллионов евро и закрыть сделку хоть завтра», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
- С «Локомотивом» уже попрощался другой полузащитник – Гжегож Крыховяк.
- Баринова «Локомотив» предлагал «Краснодару».
- Баринов – воспитанник «Локомотива».