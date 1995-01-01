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    «Локомотив» заинтересован в Макарове

    «Локомотив» может подписать полузащитника «Рубина» Дениса Макарова. Трансфер может состояться этим летом.

    Контракт Макарова с казанцами действует до 2023 года. Игрок стоит 4 миллиона евро.

    • «Рубин» купил Макарова в прошлом году у «Нефтехимика».
    • Макаров успел провести за «Рубин» 40 матчей, забил 11 голов, сделал результативный пас.
    • «Рубин» – лидер РПЛ.

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    Источник: Eurostavka

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