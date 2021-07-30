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  • Витория: «Создали против «Крыльев Советов» 17 моментов. Было очень важно забрать три очка, несмотря на качество игры»

Витория: «Создали против «Крыльев Советов» 17 моментов. Было очень важно забрать три очка, несмотря на качество игры»

30 июля 2021, 22:21
12

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итог матча второго тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). Единственный мяч забит во втором тайме с пенальти.

«Не все матчи проходят гладко. Соперник играл хорошо, компактно, перекрывал зоны, особенно в первом тайме, тем самым вызывая сложности у группы атаки. В перерыве мы сумели внести коррективы, чтобы изменить действия в атаке. Что-то не получалось из-за технических ошибок, были моменты, которыми не воспользовались, не забили. Победа была очень нужна, очень важно было забрать три очка, несмотря на качество игры.

Это футбол: есть игры, где бывает мало моментов, но при этом всe залетает. Сегодня создали около 17 моментов, некоторые из них были очень хорошие, но мяч не хотел заходить – такое бывает. Не забили сегодня, забьeм в следующий раз», – сказал португалец.

  • «Спартак» после 2 туров набрал больше очков (3), чем в чемпионский сезон-2016/17 (1).
  • Следующий соперник – «Нижний Новгород».
  • «Крылья Советов» потерпели 2-е поражение подряд.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Крылья Советов Спартак Витория Руй
Комментарии (12)
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bomilazdeshnii
1627675880
А что ему еще говорить? Опять мяч НЕ ШЕЛ в ворота. Ай яй яй мячу!!
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Plyash
1627676362
Работай,Витория,что бы выигрывать - надо забивать,в следущий раз не прокатит.
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житель СПб
1627676416
Бедный мужик. Вынужден отговариваться. Бывают матчи удачные - это сегодня - или в 1 туре?
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bomilazdeshnii
1627677470
Что-то я не понял про Локомотив. Как это говорится про русских и немцев?
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NewLife
1627678671
Есть над чем работать, и стало более менее понятно, какие позиции требуют усиления. Например - в опорной зоне нет мобильности, и в центре защиты беда.
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oyabun
1627704958
Матч с Крыльями - зеркальное отражение первой игры с Рубином. Там показали отличную игру, но проиграли, а вчера плохая игра, но в результате победа. Таков футбол, сплошные качели. А что в головах спартаковских игроков, которые позволяют себе играть на расслабоне с нефаворитами, это предстоит выяснять тренеру.
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Мортус
1627717141
Как он считает, непонятно.
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paracetamol
1627720388
Было очень важно забрать три очка, несмотря на покупку свистунов...
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