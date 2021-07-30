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    Витория: «Создали против «Крыльев Советов» 17 моментов. Было очень важно забрать три очка, несмотря на качество игры»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итог матча второго тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). Единственный мяч забит во втором тайме с пенальти.

    «Не все матчи проходят гладко. Соперник играл хорошо, компактно, перекрывал зоны, особенно в первом тайме, тем самым вызывая сложности у группы атаки. В перерыве мы сумели внести коррективы, чтобы изменить действия в атаке. Что-то не получалось из-за технических ошибок, были моменты, которыми не воспользовались, не забили. Победа была очень нужна, очень важно было забрать три очка, несмотря на качество игры.

    Это футбол: есть игры, где бывает мало моментов, но при этом всe залетает. Сегодня создали около 17 моментов, некоторые из них были очень хорошие, но мяч не хотел заходить – такое бывает. Не забили сегодня, забьeм в следующий раз», – сказал португалец.

    • «Спартак» после 2 туров набрал больше очков (3), чем в чемпионский сезон-2016/17 (1).
    • Следующий соперник – «Нижний Новгород».
    • «Крылья Советов» потерпели 2-е поражение подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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    30.07.2021 22:21
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9191

      NewLife 1 час назад

      Есть над чем работать, и стало более менее понятно, какие позиции требуют усиления.
      Например - в опорной зоне нет мобильности, и в центре защиты беда.

      0
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      Рейтинг: +87

      bomilazdeshnii 1 час назад

      Что-то я не понял про Локомотив. Как это говорится про русских и немцев?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8576

      житель СПб 1 час назад

      Бедный мужик. Вынужден отговариваться. Бывают матчи удачные - это сегодня - или в 1 туре?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6925

      playsh 1 час назад

      Работай,Витория,что бы выигрывать - надо забивать,в следущий раз не прокатит.

      2
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      Рейтинг: +87

      bomilazdeshnii 2 часа назад

      А что ему еще говорить? Опять мяч НЕ ШЕЛ в ворота. Ай яй яй мячу!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7461

      Cleaner 2 часа назад

      17 моментов? Руй не путает моменты с ударами в сторону ворот?

      2
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