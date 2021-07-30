Витория: «Создали против «Крыльев Советов» 17 моментов. Было очень важно забрать три очка, несмотря на качество игры»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итог матча второго тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). Единственный мяч забит во втором тайме с пенальти.

«Не все матчи проходят гладко. Соперник играл хорошо, компактно, перекрывал зоны, особенно в первом тайме, тем самым вызывая сложности у группы атаки. В перерыве мы сумели внести коррективы, чтобы изменить действия в атаке. Что-то не получалось из-за технических ошибок, были моменты, которыми не воспользовались, не забили. Победа была очень нужна, очень важно было забрать три очка, несмотря на качество игры.

Это футбол: есть игры, где бывает мало моментов, но при этом всe залетает. Сегодня создали около 17 моментов, некоторые из них были очень хорошие, но мяч не хотел заходить – такое бывает. Не забили сегодня, забьeм в следующий раз», – сказал португалец.