Витория: «Создали против «Крыльев Советов» 17 моментов. Было очень важно забрать три очка, несмотря на качество игры»

Есть над чем работать, и стало более менее понятно, какие позиции требуют усиления.
Например - в опорной зоне нет мобильности, и в центре защиты беда.
Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итог матча второго тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). Единственный мяч забит во втором тайме с пенальти.
«Не все матчи проходят гладко. Соперник играл хорошо, компактно, перекрывал зоны, особенно в первом тайме, тем самым вызывая сложности у группы атаки. В перерыве мы сумели внести коррективы, чтобы изменить действия в атаке. Что-то не получалось из-за технических ошибок, были моменты, которыми не воспользовались, не забили. Победа была очень нужна, очень важно было забрать три очка, несмотря на качество игры.
Это футбол: есть игры, где бывает мало моментов, но при этом всe залетает. Сегодня создали около 17 моментов, некоторые из них были очень хорошие, но мяч не хотел заходить – такое бывает. Не забили сегодня, забьeм в следующий раз», – сказал португалец.
- «Спартак» после 2 туров набрал больше очков (3), чем в чемпионский сезон-2016/17 (1).
- Следующий соперник – «Нижний Новгород».
- «Крылья Советов» потерпели 2-е поражение подряд.