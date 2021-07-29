«Манчестер Сити» предложит новые контракты Эдерсону, Стоунзу, Фодену и Диашу

«Манчестер Сити» намерен продлить контракты с четырьмя игроками стартового состава.
Клуб в ближайшее время предложит новые соглашения Джону Стоунзу, Филу Фодену и Рубену Диашу.
Вратарь Эдерсон уже получил предложение от «Сити» продлить контракт до 2028 года.
- Эдерсон выступает за «Сити» с 2017 года. Его нынешний контракт рассчитан до 2025 года.
- Стоунз в клубе с 2016-го. Контракт – до лета 2022 года.
- Фоден – воспитанник «Сити». Контракт – до 2024-го.
- Диаш перешел осенью 2020-го и подписал контракт до 2026 года.
Источник: The Athletic