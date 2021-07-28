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    «Манчестер Сити» предложит новые контракты Эдерсону, Стоунзу, Фодену и Диашу

    «Манчестер Сити» намерен продлить контракты с четырьмя игроками стартового состава.

    Клуб в ближайшее время предложит новые соглашения Джону Стоунзу, Филу Фодену и Рубену Диашу.

    Вратарь Эдерсон уже получил предложение от «Сити» продлить контракт до 2028 года.

    • Эдерсон выступает за «Сити» с 2017 года. Его нынешний контракт рассчитан до 2025 года.
    • Стоунз в клубе с 2016-го. Контракт – до лета 2022 года.
    • Фоден – воспитанник «Сити». Контракт – до 2024-го.
    • Диаш перешел осенью 2020-го и подписал контракт до 2026 года.

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    Источник: The Athletic

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