«Манчестер Сити» предложит новые контракты Эдерсону, Стоунзу, Фодену и Диашу

«Манчестер Сити» намерен продлить контракты с четырьмя игроками стартового состава.

Клуб в ближайшее время предложит новые соглашения Джону Стоунзу, Филу Фодену и Рубену Диашу.

Вратарь Эдерсон уже получил предложение от «Сити» продлить контракт до 2028 года.