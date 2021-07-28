Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак – об игре с «Ростовом»: «Сложнейший выезд. Они всегда играют очень агрессивно, компактно»

Семак – об игре с «Ростовом»: «Сложнейший выезд. Они всегда играют очень агрессивно, компактно»

28 июля 2021, 15:18
12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Что касается последнего матча «Ростова», то игра была достаточно равная, те моменты, которые были у «Динамо», они смогли реализовать, но «Ростов» всегда играет очень агрессивно, очень компактно, поэтому нас ждет очень сложный выезд.

К тому же погодные условия будут не самые лучшие – это будет сложнейший матч для нас», – сказал Семак.

  • «Зенит» встретится с «Ростовом» в воскресенье, 1 августа.
  • Начало встречи – в 20:00 мск.
  • Матч пройдет при пустых трибунах.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Семак Сергей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1627476613
Если возникнут какие-либо трудности, Мешков вас в беде не бросит (чай оно не в первый раз)
Ответить
Garrincha58
1627479920
тренеру сборной сейчас могут и помочь, чтобы настроение приподнять, а то как то не солидно будет
Ответить
Январь 59
1627482099
Что то рано Богданыч о трудностях заговорил. Ничего против Зенита не имею, но удачи пожелаю соседям. Надеюсь Ростов проявит и характер и покажет достойный уровень. (Пришлось сменить аватарку, в связи с появлением клона под моим именем и моей фамилией, под ником Январь 69.)
Ответить
paracetamol
1627482585
Да ты не обкакайся со страху, Серега! Вот получит Керж старший тренерскую лицензию, и поедешь тренировать Уфу или Ротор.
Ответить
Дедуктор
1627484550
Ростов за последние пару лет сильно деградировал. Причем - во всех линиях. Зенит за эти же пару лет тоже не вырос. Но деградировал в меньшей степени. Тупо стагнировал. Так что, у, кстати тоже, сильно деградировавшего Карпина против перманентно стагнирующего Семака шансов на успех крайне мало. Максимум, за ничейку зацепятся ростовчане. Не более.
Ответить
житель СПб
1627489430
Лучше бы промолчал Семак. Ростов совершенно психологически выбит из седла, и состав обезножен. Да, игра на выезде - но без болельщиков, которые Ростову очень бы пригодились! Так что не надо соломку подкладывать. Надо приезжать и выигрывать. Это я не к тому, что не уважаю Ростов. И не к тому. что результат предопределен. В футболе бывает всякое. Кстати, и намеки на помощь судей Зениту - как раз наоборот, никто из них сейчас с Карпиным сориться не готов! Но Семак должен быть настроен только на победу, а не ныть.
Ответить
Кузьмич на трибуне
1627495187
Ионов, Шомуродов, Козлов Попов, Ерёменко, это далеко не все игроки основы прошлого сезона которых сегодня в составе нет, и в игре с Зенитом они принимать участия не будут. Зря Семак заранее стелет соломку. Тем не менее надеюсь , что Ростов дома окажет не только сопротивление, но и создаст массу проблем Зениту.
Ответить
Главные новости
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
6
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
1
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
4
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
26
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
10
Все новости
Все новости
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
1
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
2
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
2
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
26
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
10
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
4
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
33
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
39
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
19
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+