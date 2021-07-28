Семак – об игре с «Ростовом»: «Сложнейший выезд. Они всегда играют очень агрессивно, компактно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Что касается последнего матча «Ростова», то игра была достаточно равная, те моменты, которые были у «Динамо», они смогли реализовать, но «Ростов» всегда играет очень агрессивно, очень компактно, поэтому нас ждет очень сложный выезд.

К тому же погодные условия будут не самые лучшие – это будет сложнейший матч для нас», – сказал Семак.