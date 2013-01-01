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    Судья РПЛ Гаврилин: «Хорошо, что нас никто не узнает, ведь после матчей мы ездим на метро»

    Лайнсмен РПЛ Максим Гаврилин констатировал, что арбитров не знают в лицо. Это помогает им свободно передвигаться по городу.

    «Хорошо, что нас никто не узнает, потому что после матчей приходится ездить на метро. Один раз после игры в Самаре нам в самолете что-то говорили болельщики, но в итоге разошлись мирно», – сказал владимирец Гаврилин.

    • Гаврилин на Евро-2020 работал в бригаде Сергея Карасева.
    • Категория Гаврилина – ассистент FIFA.
    • В российском чемпионате он отсудил 203 матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11878

      paracetamol 20 минут назад

      Скоро узнают и начистят физию до блеска.

      0
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      Рейтинг: +7340

      Cleaner 39 минут назад

      Не заливай нам! На метро они ездят...)))

      0
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      Рейтинг: +9147

      NewLife 1 час назад

      А чего бояться то, если бы судили честно.

      0
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      Рейтинг: +87825

      zigbert 1 час назад

      Понимают что может и прилететь. Но сейчас одел маску и в метро.

      1
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      Рейтинг: +8504

      житель СПб 1 час назад

      Это Безбородову расскажи! У которого дом в элитном поселке, где Стас Пьеха только снимать соседний дом может...

      2
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      Рейтинг: +94

      jek718875 2 часа назад

      О! Такой же нищий как и я

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