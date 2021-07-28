Судья РПЛ Гаврилин: «Хорошо, что нас никто не узнает, ведь после матчей мы ездим на метро»

Лайнсмен РПЛ Максим Гаврилин констатировал, что арбитров не знают в лицо. Это помогает им свободно передвигаться по городу.
«Хорошо, что нас никто не узнает, потому что после матчей приходится ездить на метро. Один раз после игры в Самаре нам в самолете что-то говорили болельщики, но в итоге разошлись мирно», – сказал владимирец Гаврилин.
- Гаврилин на Евро-2020 работал в бригаде Сергея Карасева.
- Категория Гаврилина – ассистент FIFA.
- В российском чемпионате он отсудил 203 матча.
Источник: «Чемпионат»