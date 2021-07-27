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    «Рубин» показал шуточный телефонный разговор Слуцкого и Карпина насчет игроков сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне сказал, что поговорит с коллегой из «Рубина» Леонидом Слуцким на тему кандидатов в сборную. Пресс-служба казанцев отреагировала шуточным видео.

    В нем показан телефонный разговор тренеров. Слуцкий зачитывает рэп из фамилий российских игроков «Рубина».

    • Слуцкий прочитал рэп на татарском в новом музыкальном клипе «Рубина».
    • В 1-м туре РПЛ «Рубин» победил «Спартак» (1:0).
    • 1 сентября Россия в отборе ЧМ-2022 сыграет с Хорватией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Рубина»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1911

      prtcs 19 секунд назад

      Слуцкий умница, а у Валеры классов 8, может больше.

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      Рейтинг: +3941

      AtticusFinch 19 минут назад

      как смешно - животики надорвешь...Татары просто жгут

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      Рейтинг: +13677

      Garrincha58 30 минут назад

      футбол превращают в комеди клаб

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      Рейтинг: +10

      vadimpx9kuz 32 минуты назад

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      Рейтинг: +8491

      житель СПб 1 час назад

      Ну ну... По форме - смешно... А по содержанию - ..

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