«Рубин» показал шуточный телефонный разговор Слуцкого и Карпина насчет игроков сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне сказал, что поговорит с коллегой из «Рубина» Леонидом Слуцким на тему кандидатов в сборную. Пресс-служба казанцев отреагировала шуточным видео.
В нем показан телефонный разговор тренеров. Слуцкий зачитывает рэп из фамилий российских игроков «Рубина».
- Слуцкий прочитал рэп на татарском в новом музыкальном клипе «Рубина».
- В 1-м туре РПЛ «Рубин» победил «Спартак» (1:0).
- 1 сентября Россия в отборе ЧМ-2022 сыграет с Хорватией.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Рубина»