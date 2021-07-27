«Рубин» показал шуточный телефонный разговор Слуцкого и Карпина насчет игроков сборной России

Слуцкий умница, а у Валеры классов 8, может больше.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне сказал, что поговорит с коллегой из «Рубина» Леонидом Слуцким на тему кандидатов в сборную. Пресс-служба казанцев отреагировала шуточным видео.
В нем показан телефонный разговор тренеров. Слуцкий зачитывает рэп из фамилий российских игроков «Рубина».
- Слуцкий прочитал рэп на татарском в новом музыкальном клипе «Рубина».
- В 1-м туре РПЛ «Рубин» победил «Спартак» (1:0).
- 1 сентября Россия в отборе ЧМ-2022 сыграет с Хорватией.
ЭКСКЛЮЗИВРазговор главного тренера @TeamRussia Валерия Карпина с Леонидом Слуцким pic.twitter.com/Uo8jd5GC6n— «Рубин» Казань (@fcrk) July 27, 2021