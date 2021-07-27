«Рубин» показал шуточный телефонный разговор Слуцкого и Карпина насчет игроков сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне сказал, что поговорит с коллегой из «Рубина» Леонидом Слуцким на тему кандидатов в сборную. Пресс-служба казанцев отреагировала шуточным видео.

В нем показан телефонный разговор тренеров. Слуцкий зачитывает рэп из фамилий российских игроков «Рубина».

Слуцкий прочитал рэп на татарском в новом музыкальном клипе «Рубина».

В 1-м туре РПЛ «Рубин» победил «Спартак» (1:0).

1 сентября Россия в отборе ЧМ-2022 сыграет с Хорватией.