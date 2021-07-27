Полузащитник «Зенита» Кравцов: «Сердце колотится, когда выходишь и видишь рядом Дзюбу, Барриоса»

Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов поделился эмоциями от дебюта за клуб из Санкт-Петербурга.

– Ты дебютировал в РПЛ в игре с «Ахматом» в марте. «Газпром Арена», 82-я минута, меняешь Оздоева. Опиши это состояние?

– Выходишь и видишь рядом Дзюбу, Барриоса. Яркие фонари, освещение. Трибуны кричат. Первую минуту просто бегал и смотрел. Потом пару раз коснулся мяча и стало проще. Но когда выходишь, действительно, колотится сердце.

Там ещe игра так складывалась, что молодые вряд ли бы вышли. Сидел и следил за матчем. Потом забили четвeртый, и нам сказали готовиться.

– Близкие были на трибунах?

– Ходили, когда в заявку не попадал. На «Ахмате» не было. Потом пришли на матч с «Ротором», когда я получил шрам. Сказал им больше не приходить.