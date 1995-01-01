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    Полузащитник «Зенита» Кравцов: «Сердце колотится, когда выходишь и видишь рядом Дзюбу, Барриоса»

    Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов поделился эмоциями от дебюта за клуб из Санкт-Петербурга.

    – Ты дебютировал в РПЛ в игре с «Ахматом» в марте. «Газпром Арена», 82-я минута, меняешь Оздоева. Опиши это состояние?

    – Выходишь и видишь рядом Дзюбу, Барриоса. Яркие фонари, освещение. Трибуны кричат. Первую минуту просто бегал и смотрел. Потом пару раз коснулся мяча и стало проще. Но когда выходишь, действительно, колотится сердце.

    Там ещe игра так складывалась, что молодые вряд ли бы вышли. Сидел и следил за матчем. Потом забили четвeртый, и нам сказали готовиться.

    – Близкие были на трибунах?

    – Ходили, когда в заявку не попадал. На «Ахмате» не было. Потом пришли на матч с «Ротором», когда я получил шрам. Сказал им больше не приходить.

    • Кравцов – воспитанник «Зенита».
    • Он отыграл больше 80 минут в матче 1-го тура РПЛ с «Химками».
    • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2024 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +10038

      Литейный4 30 минут назад

      Вот когда рядом играют Халк, Данни, Аршавин и Кержаков вот это гремучая четвёрка. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +7325

      Cleaner 1 час назад

      Кравцов чтобы тебе было хоть немного поспокойнее, не поворачивайся к Дзюбе задом! А то будет как с Азмуном...)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5992

      Fusballer 1 час назад

      Дзюба - пример для подрастающего поколения! Показал, что и как нужно делать!

      1
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      Рейтинг: +890

      R_a_i_n 1 час назад

      Как же Рукаку приучил всех ему жопу лизать))

      1
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      Рейтинг: +12563

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Скоро очко будет сжиматься ( ну или наоборот , потом расскажешь ) , когда почувствуешь дыхание Дзюбы за спиной ! )))

      2
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      Рейтинг: +1077

      tarasofka > Persona_non_Grata 1 час назад

      какой интересный у тебя опыт. делись ещё, хряки послушают.

      6
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      Рейтинг: +1405

      Ziklop > Persona_non_Grata 1 час назад

      ты свои эмоции на других не примеряй, это у тебя товарищи такие .

      5
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      Рейтинг: +11854

      paracetamol > Persona_non_Grata 37 секунд назад

      Пошляк!

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      Рейтинг: +11854

      paracetamol 2 часа назад

      Давай, паря, старайся. Зене молодые свои нужны!

      3
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      Рейтинг: +890

      R_a_i_n > paracetamol 1 час назад

      Ваша молодежь давно уже всякие Малкомы и Барриосы.

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      Рейтинг: +3171

      Axe111 2 часа назад

      Видишь рядом дзюбу ЛОЛ

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