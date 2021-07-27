Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Полузащитник «Зенита» Кравцов: «Сердце колотится, когда выходишь и видишь рядом Дзюбу, Барриоса»

Полузащитник «Зенита» Кравцов: «Сердце колотится, когда выходишь и видишь рядом Дзюбу, Барриоса»

27 июля 2021, 11:59
25

Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов поделился эмоциями от дебюта за клуб из Санкт-Петербурга.

– Ты дебютировал в РПЛ в игре с «Ахматом» в марте. «Газпром Арена», 82-я минута, меняешь Оздоева. Опиши это состояние?

– Выходишь и видишь рядом Дзюбу, Барриоса. Яркие фонари, освещение. Трибуны кричат. Первую минуту просто бегал и смотрел. Потом пару раз коснулся мяча и стало проще. Но когда выходишь, действительно, колотится сердце.

Там ещe игра так складывалась, что молодые вряд ли бы вышли. Сидел и следил за матчем. Потом забили четвeртый, и нам сказали готовиться.

– Близкие были на трибунах?

– Ходили, когда в заявку не попадал. На «Ахмате» не было. Потом пришли на матч с «Ротором», когда я получил шрам. Сказал им больше не приходить.

  • Кравцов – воспитанник «Зенита».
  • Он отыграл больше 80 минут в матче 1-го тура РПЛ с «Химками».
  • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2024 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Барриос Вильмар Кравцов Кирилл
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Axe111
1627376803
Видишь рядом дзюбу ЛОЛ
Ответить
paracetamol
1627376895
Давай, паря, старайся. Зене молодые свои нужны!
Ответить
Persona_non_Grata
1627377411
Скоро очко будет сжиматься ( ну или наоборот , потом расскажешь ) , когда почувствуешь дыхание Дзюбы за спиной ! )))
Ответить
R_a_i_n
1627379117
Как же Рукаку приучил всех ему жопу лизать))
Ответить
Fusballer
1627379682
Дзюба - пример для подрастающего поколения! Показал, что и как нужно делать!
Ответить
житель СПб
1627387351
Бедный мальчик... Ну ладно, пусть растет!
Ответить
Ziklop
1627398542
дзюба здоровый пи.арас прессует молодых, ему надо темную и на кладбище.
Ответить
Spirit_78
1627407508
Свинота вновь гадит на нашей ветке под очередной безобидной новостью. Значит, вытащили уже казанский Руй из себя и двигаются дальше к новым "виториям".
Ответить
Бухбух
1627408801
Хорошо, что сознание не потерял.
Ответить
Hektor 84
1627492889
У шлюбы колотится при виде асмуна)))
Ответить
Главные новости
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
1
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
5
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
4
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
25
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
10
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
2
Все новости
Все новости
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
1
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
2
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
2
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
25
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
10
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
4
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
33
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
39
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
19
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+