Полузащитник «Зенита» Кравцов: «Сердце колотится, когда выходишь и видишь рядом Дзюбу, Барриоса»

Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов поделился эмоциями от дебюта за клуб из Санкт-Петербурга.
– Ты дебютировал в РПЛ в игре с «Ахматом» в марте. «Газпром Арена», 82-я минута, меняешь Оздоева. Опиши это состояние?
– Выходишь и видишь рядом Дзюбу, Барриоса. Яркие фонари, освещение. Трибуны кричат. Первую минуту просто бегал и смотрел. Потом пару раз коснулся мяча и стало проще. Но когда выходишь, действительно, колотится сердце.
Там ещe игра так складывалась, что молодые вряд ли бы вышли. Сидел и следил за матчем. Потом забили четвeртый, и нам сказали готовиться.
– Близкие были на трибунах?
– Ходили, когда в заявку не попадал. На «Ахмате» не было. Потом пришли на матч с «Ротором», когда я получил шрам. Сказал им больше не приходить.
- Кравцов – воспитанник «Зенита».
- Он отыграл больше 80 минут в матче 1-го тура РПЛ с «Химками».
- Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2024 года.
Источник: «Чемпионат»