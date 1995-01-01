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    Кержаков – о дебютной победе «Нижнего Новгорода» в РПЛ: «Сочи» доминировал весь матч, но мы использовали свой момент»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал победу над «Сочи» (1:0) в матче 1-го тура РПЛ

    – Игра сложилась для нас тяжело. Соперник доминировал на протяжении практически всего матча. «Сочи» – хорошая обученная команда с качественными футболистами в составе. Но в футболе не всегда побеждает тот, кто больше владеет преимуществом.

    Я благодарен ребятам за самоотдачу и выдержку. Им было тяжело большую часть времени играть в обороне – и физически, и психологически. Но они сделали то, о чем мы договаривались и использовали свой момент. Очень здорово, что мы начали сезон с победы – исторической для клуба и его болельщиков.

    – Как оцените функциональную готовность команды?

    – Повторюсь, ребятам было тяжело. Но многие выдержали нагрузку. Наверное, ребятам помогло и то, что они играли на своем стадионе. А также помогли болельщики...

    Несмотря на то, что были существенные ограничения, мы хорошо слышали наших болельщиков. Они помогали ребятам, и это особенно было заметно в концовке, когда они своей энергией и эмоциями придавали сил нашим футболистам.

    – Сегодня сыграла замена. Игорь Горбунов с командой со второй лиги, и для него матч тоже получился историческим...

    – Я вообще рад за всех дебютантов Премьер-лиги. Это для них незабываемое событие, которое останется с ними на всю жизнь. А Игорь, да и вообще вся команда, – молодцы! Все отработали и отыграли очень хорошо.

    • «Нижний Новгород» дебютировал в РПЛ.
    • Это был дебютный матч в РПЛ и для главного тренера нижегородцев Александра Кержакова.
    • Во 2-м туре «Нижний Новгород» сыграет на выезде с «Уралом».

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    Источник: сайт «Нижнего Новгорода»

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7306

      Cleaner 5 минут назад

      Главное не доминировать весь матч. Главное матч ВЫИГРАТЬ! С победой Нижний Новгород!

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      Рейтинг: +8481

      житель СПб 23 минуты назад

      Очень сдержанно и благородно. Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +11839

      paracetamol 1 час назад

      Молодец, Саша. Сделал из хумна конфетку. А Сочи, вроде, поплыл. Физики не хватило.

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      Рейтинг: +7306

      Cleaner > paracetamol 1 минуту назад

      Вся физика ушла на Кубок! Почти все участники этого Кубка - Сочи, Спартак, Химки проиграли в первом туре чемпионата. Только хитрый Слуцкий использовал те игры для подготовки команды к первому туру чемпионата и выирал.)

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