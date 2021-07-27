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  • Кержаков – о дебютной победе «Нижнего Новгорода» в РПЛ: «Сочи» доминировал весь матч, но мы использовали свой момент»

Кержаков – о дебютной победе «Нижнего Новгорода» в РПЛ: «Сочи» доминировал весь матч, но мы использовали свой момент»

27 июля 2021, 08:58
6

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал победу над «Сочи» (1:0) в матче 1-го тура РПЛ

– Игра сложилась для нас тяжело. Соперник доминировал на протяжении практически всего матча. «Сочи» – хорошая обученная команда с качественными футболистами в составе. Но в футболе не всегда побеждает тот, кто больше владеет преимуществом.

Я благодарен ребятам за самоотдачу и выдержку. Им было тяжело большую часть времени играть в обороне – и физически, и психологически. Но они сделали то, о чем мы договаривались и использовали свой момент. Очень здорово, что мы начали сезон с победы – исторической для клуба и его болельщиков.

– Как оцените функциональную готовность команды?

– Повторюсь, ребятам было тяжело. Но многие выдержали нагрузку. Наверное, ребятам помогло и то, что они играли на своем стадионе. А также помогли болельщики...

Несмотря на то, что были существенные ограничения, мы хорошо слышали наших болельщиков. Они помогали ребятам, и это особенно было заметно в концовке, когда они своей энергией и эмоциями придавали сил нашим футболистам.

– Сегодня сыграла замена. Игорь Горбунов с командой со второй лиги, и для него матч тоже получился историческим...

– Я вообще рад за всех дебютантов Премьер-лиги. Это для них незабываемое событие, которое останется с ними на всю жизнь. А Игорь, да и вообще вся команда, – молодцы! Все отработали и отыграли очень хорошо.

  • «Нижний Новгород» дебютировал в РПЛ.
  • Это был дебютный матч в РПЛ и для главного тренера нижегородцев Александра Кержакова.
  • Во 2-м туре «Нижний Новгород» сыграет на выезде с «Уралом».

Источник: сайт «Нижнего Новгорода»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Сочи Кержаков Александр
Комментарии (6)
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paracetamol
1627367432
Молодец, Саша. Сделал из хумна конфетку. А Сочи, вроде, поплыл. Физики не хватило.
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житель СПб
1627370491
Очень сдержанно и благородно. Молодцы!
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владимир миронов
1627378392
Приятно глазу.
Ответить
6pbIH
1627383627
Интересно, на чьей стороне были симпатии "фк зВенит", в этой игре))
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