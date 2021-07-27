Кержаков – о дебютной победе «Нижнего Новгорода» в РПЛ: «Сочи» доминировал весь матч, но мы использовали свой момент»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал победу над «Сочи» (1:0) в матче 1-го тура РПЛ

– Игра сложилась для нас тяжело. Соперник доминировал на протяжении практически всего матча. «Сочи» – хорошая обученная команда с качественными футболистами в составе. Но в футболе не всегда побеждает тот, кто больше владеет преимуществом.

Я благодарен ребятам за самоотдачу и выдержку. Им было тяжело большую часть времени играть в обороне – и физически, и психологически. Но они сделали то, о чем мы договаривались и использовали свой момент. Очень здорово, что мы начали сезон с победы – исторической для клуба и его болельщиков.

– Как оцените функциональную готовность команды?

– Повторюсь, ребятам было тяжело. Но многие выдержали нагрузку. Наверное, ребятам помогло и то, что они играли на своем стадионе. А также помогли болельщики...

Несмотря на то, что были существенные ограничения, мы хорошо слышали наших болельщиков. Они помогали ребятам, и это особенно было заметно в концовке, когда они своей энергией и эмоциями придавали сил нашим футболистам.

– Сегодня сыграла замена. Игорь Горбунов с командой со второй лиги, и для него матч тоже получился историческим...

– Я вообще рад за всех дебютантов Премьер-лиги. Это для них незабываемое событие, которое останется с ними на всю жизнь. А Игорь, да и вообще вся команда, – молодцы! Все отработали и отыграли очень хорошо.