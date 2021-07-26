Шакири: «Ливерпуль» рассмотрит предложения по мне. Хочу играть за «Лацио»

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири анонсировал уход из клуба. Он хотел бы вернуться в Серию А.

«Я сказал руководству «Ливерпуля», что чувствую себя готовым к новому вызову. Они приняли мое решение и теперь будут рассматривать предложения. Я бы хотел вернуться в Италию и поиграть за «Лацио», – сказал швейцарец.