Шакири: «Ливерпуль» рассмотрит предложения по мне. Хочу играть за «Лацио»

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири анонсировал уход из клуба. Он хотел бы вернуться в Серию А.
«Я сказал руководству «Ливерпуля», что чувствую себя готовым к новому вызову. Они приняли мое решение и теперь будут рассматривать предложения. Я бы хотел вернуться в Италию и поиграть за «Лацио», – сказал швейцарец.
- 29-летний игрок выступал в Серии А за «Интер» (2015 год).
- В Ливерпуле он с 2018 года, брал с командой Лигу чемпионов и АПЛ.
- Помимо «Лацио» на Шакири есть и другие претенденты. Например, «Вильяррел», «Севилья».
Источник: твиттер Фабрицио Романо