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    Шакири: «Ливерпуль» рассмотрит предложения по мне. Хочу играть за «Лацио»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири анонсировал уход из клуба. Он хотел бы вернуться в Серию А.

    «Я сказал руководству «Ливерпуля», что чувствую себя готовым к новому вызову. Они приняли мое решение и теперь будут рассматривать предложения. Я бы хотел вернуться в Италию и поиграть за «Лацио», – сказал швейцарец.

    • 29-летний игрок выступал в Серии А за «Интер» (2015 год).
    • В Ливерпуле он с 2018 года, брал с командой Лигу чемпионов и АПЛ.
    • Помимо «Лацио» на Шакири есть и другие претенденты. Например, «Вильяррел», «Севилья».

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    26.07.2021 23:09
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