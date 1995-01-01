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    РПЛ. «Нижний Новгород» в дебютном матче победил участника еврокубков «Сочи»

    «Нижний Новгород» провел дебютный матч в РПЛ и победил в нем «Сочи», который участвует в Лиге конференций. Единственный гол сразу после выхода на замену забил Игорь Горбунов.

    Это был дебютный матч в РПЛ и для главного тренера нижегородцев Александра Кержакова.

    Нижегородцы прервали трехматчевую серию поражений, сочинцы – побед (с учетом товарищеских встреч).

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Нижний Новгород – Сочи – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Горбунов, 68.

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гогличидзе (Ткачук, 60), Каккоев, Гоцук, Масоэро, Сапета, Шарипов (Горбунов, 68), Калинский, Галаджан (Сулейманов, 62), Балай.

    «Сочи»: Заболотный, Маргасов (Павлов, 85), Прохин, Барац, Родригао, Заика (Ангбан, 60), Терехов, Бурмистров (Попов, 72), Цаллагов, Нобоа, Воробьeв (Барсов, 60 (Дуганджич, 85)).

    Предупреждения: Каккоев, 15; Сапета, 77 – Попов, 75.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии22
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      Рейтинг: +12549

      Persona_non_Grata 1 минуту назад

      Мои поздравления Новгородцам ! С победой над младшим братом Зенита !!! )))

      0
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      Рейтинг: +7275

      Cleaner 8 минут назад

      Молодцы Нижегородцы! А Сочи недоклуп. Как и его "тренер", которого тут некоторые товарищи с Питера пиарить пытались.)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5976

      Fusballer 8 минут назад

      Нижний и Кержа с победой! А в Сочи опять Заболотный. Троллят так, что ли?))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8452

      житель СПб 11 минут назад

      Игра была неровной, с небольшим преимущество Сочи - но результат на табло! Поздравляю НН и Кержакова с первыми очками в Высшей лиге!

      2
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      Рейтинг: +929

      Серёга Краснодарский 14 минут назад

      Это вам не над детворой Ростовской стебаться. А Нижний с почином. Молодцы Великий Новгород.

      3
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      ...
      Рейтинг: +334

      Янвapь 69 > Серёга Краснодарский 13 минут назад

      и не над шестой командой чемпионата Азерботии

      1
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      ...
      Рейтинг: +7275

      Cleaner > Янвapь 69 7 минут назад

      "Азерботы" в Баку над Сочи еще покуражатся!..)

      0
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      Рейтинг: +596

      jet andy > Серёга Краснодарский 4 минуты назад

      Великий Новгород и Нижний - два совершенно разных города так то.

      1
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      Рейтинг: +11148

      ilichkadr > Cleaner 2 минуты назад

      Не, там всё будет пучком. Айзеров пройдут без проблем.

      0
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      Рейтинг: +24251

      Боцман59rus 20 минут назад

      смотреть на это, да еще и без зрителей - настоящее наказание))
      Нужно представителей Роспотребнадзора сутками пытать, с помощью просмотра таких матчей, может быть тогда головы из задниц достанут и начнут действавать, согласно здравому смыслу, не в ущерб многочисленной армии Российских болельщиков

      2
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      Рейтинг: +11148

      ilichkadr > Боцман59rus 16 минут назад

      Пытки безполезны, поскольку полное отсутствие мозгов. Это как грушу трясти. Если нет груш, то тряска удел идиотов.

      1
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      Рейтинг: +7275

      Cleaner > Боцман59rus 5 минут назад

      А мне понравился матч. РЕЗУЛЬТАТОМ! Нижний Новгород показал Сочам их место в футболе.

      0
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      Рейтинг: +3246

      sobaka120982 21 минуту назад

      Вот так вот бывает) силы на два фронта не хватает... а ведь ещё только начали

      0
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      Рейтинг: +334

      Янвapь 69 > sobaka120982 17 минут назад

      Не бухай больше

      3
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      Рейтинг: +929

      Серёга Краснодарский > sobaka120982 11 минут назад

      Какие два фронта? ВПЕРЁД Сочи с Большого - хоккейный.

      0
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      Рейтинг: +172

      Seamus 23 минуты назад

      Гоцук - глыба!

      1
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      Рейтинг: +7503

      GoLenaStop 24 минуты назад

      Браво, Новгород! Браво, команда с реки Ока и Волга!
      Вдули зажратых ссучей!
      Отличный матч, молодцы!
      С почином!
      С уважением!

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      Рейтинг: +3246

      sobaka120982 > GoLenaStop 18 минут назад

      А тебе это вдувание смотрю только сниться? Лицом не вышла у мамки по ходу

      0
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      Рейтинг: +172

      Seamus 24 минуты назад

      Ай, молодцы!! С почином!

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