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  • РПЛ. «Нижний Новгород» в дебютном матче победил участника еврокубков «Сочи»

РПЛ. «Нижний Новгород» в дебютном матче победил участника еврокубков «Сочи»

26 июля 2021, 20:53
57

«Нижний Новгород» провел дебютный матч в РПЛ и победил в нем «Сочи», который участвует в Лиге конференций. Единственный гол сразу после выхода на замену забил Игорь Горбунов.

Это был дебютный матч в РПЛ и для главного тренера нижегородцев Александра Кержакова.

Нижегородцы прервали трехматчевую серию поражений, сочинцы – побед (с учетом товарищеских встреч).

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Нижний Новгород – Сочи – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Горбунов, 68.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гогличидзе (Ткачук, 60), Каккоев, Гоцук, Масоэро, Сапета, Шарипов (Горбунов, 68), Калинский, Галаджан (Сулейманов, 62), Балай.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов (Павлов, 85), Прохин, Барац, Родригао, Заика (Ангбан, 60), Терехов, Бурмистров (Попов, 72), Цаллагов, Нобоа, Воробьeв (Барсов, 60 (Дуганджич, 85)).

Предупреждения: Каккоев, 15; Сапета, 77 – Попов, 75.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Сочи
Комментарии (57)
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MaxRnD
1627322080
Керж - красавчик
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ilichkadr
1627322154
Саню Кержакова с почином!
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Боцман59rus
1627322491
смотреть на это, да еще и без зрителей - настоящее наказание)) Нужно представителей Роспотребнадзора сутками пытать, с помощью просмотра таких матчей, может быть тогда головы из задниц достанут и начнут действавать, согласно здравому смыслу, не в ущерб многочисленной армии Российских болельщиков
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житель СПб
1627323046
Игра была неровной, с небольшим преимущество Сочи - но результат на табло! Поздравляю НН и Кержакова с первыми очками в Высшей лиге!
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Persona_non_Grata
1627323624
Мои поздравления Новгородцам ! С победой над младшим братом Зенита !!! )))
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insider_retro
1627324360
Знатно волжане умыли курортную ватагу..:))
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JTherry
1627324573
в малом "газовом" дерби Нижний одержал победу над "изможденным" Кешлей Колизеем, Кержа можно поздравить...) а через 3 дня у Федота и Ко снова нудный матч с Кешлей, неужто потеряет очко...?
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portero
1627324701
Нежданчик прискакал...
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zigbert
1627325344
Вот так бывает, гол забил игрок только что вышедший на замену. Преимущество в игре у Сочи было, особенно после пропущенного мяча. Но нижегородцам удалось удержать победный счет. Состав у Сочи по сравнению с прошлым сезоном стал слабее. Нижний Новгород с победой.
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Снег
1627327038
Саша! Громи их всех, нечистоплотных! УДАЧИ тебе!
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