РПЛ. «Нижний Новгород» в дебютном матче победил участника еврокубков «Сочи»

«Нижний Новгород» провел дебютный матч в РПЛ и победил в нем «Сочи», который участвует в Лиге конференций. Единственный гол сразу после выхода на замену забил Игорь Горбунов.

Это был дебютный матч в РПЛ и для главного тренера нижегородцев Александра Кержакова.

Нижегородцы прервали трехматчевую серию поражений, сочинцы – побед (с учетом товарищеских встреч).

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Нижний Новгород – Сочи – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Горбунов, 68.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гогличидзе (Ткачук, 60), Каккоев, Гоцук, Масоэро, Сапета, Шарипов (Горбунов, 68), Калинский, Галаджан (Сулейманов, 62), Балай.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов (Павлов, 85), Прохин, Барац, Родригао, Заика (Ангбан, 60), Терехов, Бурмистров (Попов, 72), Цаллагов, Нобоа, Воробьeв (Барсов, 60 (Дуганджич, 85)).

Предупреждения: Каккоев, 15; Сапета, 77 – Попов, 75.

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