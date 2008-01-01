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    Гончаренко – о 3:0 с «Уралом: «Результат не должен обманывать. Нас выручил Сафонов»

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ с «Уралом» (3:0).

    «Результат не должен нас обманывать, игра могла качнуться как в одну, так и в другую сторону. Нас выручил Сафонов, отразив пенальти. Когда мы повели, мы стали более раскрепощенно и более качественно играть. Может, стартовый тур сказался на зажатости.

    Путем замен мы смогли ускорить игру, а те моменты, которые нам выпали, – реализовать. Доволен результатом, особенно тем, что заменами мы усилили игру.

    Дебют Кордобы? Очень хорошо за мячи цеплялся, действовал агрессивно в атаке. Это хорошее для нас приобретение, надеюсь, продолжит в том же духе Джон», – сказал Гончаренко.

    • Сафонов отразил пенальти на 45+3 минуте.
    • Все три гола «Краснодар» забил во 2-м тайме.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8416

      житель СПб 1 час назад

      Поздравления Краснодару! И лично Сафонову!

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