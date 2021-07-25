Гончаренко – о 3:0 с «Уралом: «Результат не должен обманывать. Нас выручил Сафонов»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ с «Уралом» (3:0).

«Результат не должен нас обманывать, игра могла качнуться как в одну, так и в другую сторону. Нас выручил Сафонов, отразив пенальти. Когда мы повели, мы стали более раскрепощенно и более качественно играть. Может, стартовый тур сказался на зажатости.

Путем замен мы смогли ускорить игру, а те моменты, которые нам выпали, – реализовать. Доволен результатом, особенно тем, что заменами мы усилили игру.

Дебют Кордобы? Очень хорошо за мячи цеплялся, действовал агрессивно в атаке. Это хорошее для нас приобретение, надеюсь, продолжит в том же духе Джон», – сказал Гончаренко.