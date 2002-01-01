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    Чалов: «Мне нравится играть с «Уфой». Мне везет в матчах с ней»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ против «Уфы». По словам футболиста, ему везет во встречах с уфимцами.

    «Не люблю загадывать наперeд, но мне нравится играть с «Уфой». Для ЦСКА эта команда не самая удобная, а для меня, получается, в чeм-то наоборот. «Уфа» постоянно обновляется, футболисты у них очень организованные, но именно мне почему-то нередко везeт в играх с ними», – сказал Чалов.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 20:00 по Москве.
    • Это будет дебютная игра чемпионата России для главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого.
    • По итогам прошлого сезона ЦСКА не попал в еврокубки.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3919

      AtticusFinch 1 час назад

      Вот именно, что везет - мастерством и не пахнет...

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      Рейтинг: +7231

      Cleaner 2 часа назад

      Чалов, сплюнь...

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      Рейтинг: +13667

      Garrincha58 2 часа назад

      а ещё наверное с Тамбовом и Ротором

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      Рейтинг: +24196

      Боцман59rus 2 часа назад

      прямой ваш конкурент, не оплошай )))

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      Рейтинг: +7231

      Cleaner > Боцман59rus 2 часа назад

      У вас в конкурентах сам Ротор! С такой игрой, как вчера, как бы не занять его место...)))

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