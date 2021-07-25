Чалов: «Мне нравится играть с «Уфой». Мне везет в матчах с ней»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ против «Уфы». По словам футболиста, ему везет во встречах с уфимцами.

«Не люблю загадывать наперeд, но мне нравится играть с «Уфой». Для ЦСКА эта команда не самая удобная, а для меня, получается, в чeм-то наоборот. «Уфа» постоянно обновляется, футболисты у них очень организованные, но именно мне почему-то нередко везeт в играх с ними», – сказал Чалов.