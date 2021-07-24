В Ростове-на-Дону установили памятную доску Понедельнику

В родном для чемпиона Европы 1960 года Виктора Понедельника Ростове-на-Дону увековечили память советского футболиста. На доме, где он жил, установили мемориальную доску.

«Сегодня в доме 137/50 на улице Пушкинской установили мемориальную доску в честь легендарного советского футболиста, заслуженного мастера спорта СССР Виктора Понедельника.

По этому адресу Виктор Владимирович проживал со своими родителями. Право открыть монумент досталось сестре знаменитого нападающего Светлане Понедельник.

Мы благодарны Виктору Владимировичу за вклад в отечественный футбол и будем всегда гордиться своим земляком», – сообщил «Ростов».