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    В Ростове-на-Дону установили памятную доску Понедельнику

    В родном для чемпиона Европы 1960 года Виктора Понедельника Ростове-на-Дону увековечили память советского футболиста. На доме, где он жил, установили мемориальную доску.

    «Сегодня в доме 137/50 на улице Пушкинской установили мемориальную доску в честь легендарного советского футболиста, заслуженного мастера спорта СССР Виктора Понедельника.

    По этому адресу Виктор Владимирович проживал со своими родителями. Право открыть монумент досталось сестре знаменитого нападающего Светлане Понедельник.

    Мы благодарны Виктору Владимировичу за вклад в отечественный футбол и будем всегда гордиться своим земляком», – сообщил «Ростов».

    • Понедельник умер в декабре в возрасте 83 лет.
    • Больше всего матчей в карьере форвард провел за ростовский СКА.
    • Понедельник забил победный гол в финале Евро-1960 против Югославии.

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    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6808

      playsh 23 минуты назад

      Член команды СССР,которая первой завоевала звание Чемпионов Европы.
      Браво,Виктор Владимирович.

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