«Можем приютить». «Динамо» ответило фанатке, сообщившей о поставленной на победу «Ростова» квартире

Болельщица «Динамо» в преддверии матча первого тура РПЛ против «Ростова» написала в твиттере, что «грузит хату» на победу ростовчан. После игры, закончившейся поражением команды Валерия Карпина со счетом 0:2, девушке ответила пресс-служба москвичей.
«Можем приютить в Новогорске», – написало «Динамо», имея в виду свою базу в Подмосковье.
- «Динамо» лидирует в РПЛ.
- Оно победило в Ростове-на-Дону всухую впервые с 2011 года.
- В следующем туре «Динамо» сыграет с «Уфой» (31 июля).
Источник: твиттер «Динамо»