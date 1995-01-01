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    «Можем приютить». «Динамо» ответило фанатке, сообщившей о поставленной на победу «Ростова» квартире

    Болельщица «Динамо» в преддверии матча первого тура РПЛ против «Ростова» написала в твиттере, что «грузит хату» на победу ростовчан. После игры, закончившейся поражением команды Валерия Карпина со счетом 0:2, девушке ответила пресс-служба москвичей.

    «Можем приютить в Новогорске», – написало «Динамо», имея в виду свою базу в Подмосковье.

    • «Динамо» лидирует в РПЛ.
    • Оно победило в Ростове-на-Дону всухую впервые с 2011 года.
    • В следующем туре «Динамо» сыграет с «Уфой» (31 июля).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2823

      minaev23 2 часа назад

      С мусорами дала иметь себе дороже ! На Ставрополье наша схема с зерном гавкнулась

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      Рейтинг: +6808

      playsh 3 часа назад

      От Москвы до Магадана - все болеют за Динамо
      Приезжай на Колыму,глянь - понравишься кому...

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