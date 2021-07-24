«Можем приютить». «Динамо» ответило фанатке, сообщившей о поставленной на победу «Ростова» квартире

Болельщица «Динамо» в преддверии матча первого тура РПЛ против «Ростова» написала в твиттере, что «грузит хату» на победу ростовчан. После игры, закончившейся поражением команды Валерия Карпина со счетом 0:2, девушке ответила пресс-служба москвичей.

«Можем приютить в Новогорске», – написало «Динамо», имея в виду свою базу в Подмосковье.