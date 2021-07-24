«Химки» представили форму на сезон-2021/22

«Химки» показали фотографии трех комплектов формы на предстоящий сезон.
Домашняя форма выполнена в традиционных для «Химок» красно-черных цветах. Гостевой комплект – желто-черный, вратарский – бирюзовый.
Технический спонсор клуба – немецкая фирма Puma.
- «Химки» заняли 8-е место в минувшем сезоне РПЛ.
- Сегодня «Химки» встретятся с «Зенитом» в 1-м туре нового сезона РПЛ.
- Начало матча – в 17:30 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Источник: инстаграм «Химок»