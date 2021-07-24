Решение о допуске зрителей на матч «Ростов» – «Зенит» будет принято перед игрой

«Ростов» сообщил, что решение о допуске болельщиков на матч 2-го тура РПЛ с «Зенитом» будет принято перед игрой.

«Решение о проведении матча с «Зенитом» со зрителями или при пустых трибунах будет принято перед игрой. Футбольный клуб «Ростов» постарается принять решение в интересах болельщиков.

Решение будет принято в соответствии с Роспотребнадзором по Ростовской области и эпидемиологической ситуацией в регионе. Надеемся, что оно будет принято заранее», – сообщили в пресс-службе «Ростова».