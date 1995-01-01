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    Решение о допуске зрителей на матч «Ростов» – «Зенит» будет принято перед игрой

    «Ростов» сообщил, что решение о допуске болельщиков на матч 2-го тура РПЛ с «Зенитом» будет принято перед игрой.

    «Решение о проведении матча с «Зенитом» со зрителями или при пустых трибунах будет принято перед игрой. Футбольный клуб «Ростов» постарается принять решение в интересах болельщиков.

    Решение будет принято в соответствии с Роспотребнадзором по Ростовской области и эпидемиологической ситуацией в регионе. Надеемся, что оно будет принято заранее», – сообщили в пресс-службе «Ростова».

    • Матч 1-го тура РПЛ «Ростов» – «Динамо» (0:2) прошел без зрителей.
    • «Ростов» примет «Зенит» в воскресенье, 1 августа.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 10:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2584

      Бухбух 2 часа назад

      Интересно, а по какой формуле Роспотреб высчитывает, сколько народу должно прийти на матч. Где-то 500, где-то 1000. А почему не 999?

      0
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      Рейтинг: +7195

      Cleaner 2 часа назад

      Разрешат. Ведь играть Ростов будет с САМИМ Зенитом! Тут без вариантов...

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