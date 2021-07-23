Зобнин: «Спартак» стал играть свободно, более раскрепощенно. В атаке больше импровизации»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ с «Рубином» после разгромной победы (4:0) над казанским клубом в Кубке Париматч Премьер.

«Будет совсем другая игра, официальные игры другой характер носят. В таких случаях главное победить и взять три очка.

Мы стали играть свободно, более раскрепощeнно, в атаке сейчас больше импровизации. От этого такие моменты – игра пятками, дриблинг, обыгрыши, красивые голы», – сказал Зобнин.