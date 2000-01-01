Зобнин: «Спартак» стал играть свободно, более раскрепощенно. В атаке больше импровизации»

Что мешало играть так раньше? Зобнину вообще то следовало бы сопеть в тряпочку! Его шедевральный пас в игре с Данией, может затмить разве только заброс мяча в свои ворота Филимонова, на последних минутах в игре с украинцами)))
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ с «Рубином» после разгромной победы (4:0) над казанским клубом в Кубке Париматч Премьер.
«Будет совсем другая игра, официальные игры другой характер носят. В таких случаях главное победить и взять три очка.
Мы стали играть свободно, более раскрепощeнно, в атаке сейчас больше импровизации. От этого такие моменты – игра пятками, дриблинг, обыгрыши, красивые голы», – сказал Зобнин.
- Матч «Рубин» – «Спартак» состоится в субботу в Казани.
- Начало – в 20:00 по московскому времени.
- Игру смогут посетить почти три тысячи болельщиков «Спартака».