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    Зобнин: «Спартак» стал играть свободно, более раскрепощенно. В атаке больше импровизации»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ с «Рубином» после разгромной победы (4:0) над казанским клубом в Кубке Париматч Премьер.

    «Будет совсем другая игра, официальные игры другой характер носят. В таких случаях главное победить и взять три очка.

    Мы стали играть свободно, более раскрепощeнно, в атаке сейчас больше импровизации. От этого такие моменты – игра пятками, дриблинг, обыгрыши, красивые голы», – сказал Зобнин.

    • Матч «Рубин» – «Спартак» состоится в субботу в Казани.
    • Начало – в 20:00 по московскому времени.
    • Игру смогут посетить почти три тысячи болельщиков «Спартака».

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 16:24
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1285

      serglider 29 минут назад

      Что мешало играть так раньше? Зобнину вообще то следовало бы сопеть в тряпочку! Его шедевральный пас в игре с Данией, может затмить разве только заброс мяча в свои ворота Филимонова, на последних минутах в игре с украинцами)))

      0
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      Рейтинг: +2418

      Иван Петров 1986 3 часа назад

      Завтра посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +11781

      paracetamol 4 часа назад

      Вот тут-то вас и подловят! Это тебе не голевые пасы в свои ворота отдавать!

      1
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      Рейтинг: +8290

      житель СПб 4 часа назад

      По оценке игры Спартака - соглашусь. Непонятно только, почему не мог добиться этого результата Тедеско?

      0
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      Рейтинг: +15883

      derrik2000 > житель СПб 4 часа назад

      Если взять "широкими мазками", так сказать, то у тедескина, как и у карьеркина, основа - игра на контратаках.
      И у первого, и у второго ПОЗИЦИОННЫЕ атаки сводились к тупому перекатыванию мяча около штрафной соперника. И- НАВЕС.
      Сейчас, можно сказать, впервые уже за несколько лет, увидел, пусть даже в тренировочных матчах, ХОРОШИЕ позиционные атаки.
      С выдумкой, "с огоньком"...

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      Рейтинг: +12452

      Persona_non_Grata > житель СПб 2 часа назад

      Сейчас дурик2000 тебе всё " нарисует " широкими шажками , не сможет объяснить только золото , бронзу , супер кубок и серебро от этих " бездарей " с их " примитивной " игрой - я уже начинаю волноваться за судьбу Спартака , ведь как говорится - послушай дурика , а произойдет всё наоборот , очень надеюсь , что хоть в данном случае он УГАДАЕТ со своим видением , буду только ЗА !!!

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      Рейтинг: +15883

      derrik2000 4 часа назад

      Эти игрочишки, прям, как дети: что внушат, то и говорят.
      То "тедескин - наше ФСЁ", теперь, вот "раскрепощённые в атаке".)))))))))))))
      Что, дети учатся в младшей группе в футбол играть???
      Или это - ВЗРОСЛЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ???
      Или тедескин приказывал играть в атаке ЗАКРЕПОЩЁННО?
      А, может, кто другой из ГТ Спартака ТАКУЮ установку давал из матча в матч?

      Хватит ему уже языком молоть: всё равно ничего путного никто из футболёров не скажет.

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      Рейтинг: +8290

      житель СПб > derrik2000 4 часа назад

      Приказывал играть в атаке "закрепощенно" - это мне понравилось!

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      Рейтинг: +9910

      Литейный4 4 часа назад

      Закончились товарняки. Теперь вам раскрепощенным по авоське будут отгружать. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +12452

      Persona_non_Grata > Литейный4 4 часа назад

      "Грузите апельсины бочках братья карамазовы" ))

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      Рейтинг: +3294

      Алехсбургер. 5 часов назад

      Максименко обречённо поставил лайк..

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