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  • Зобнин: «Спартак» стал играть свободно, более раскрепощенно. В атаке больше импровизации»

Зобнин: «Спартак» стал играть свободно, более раскрепощенно. В атаке больше импровизации»

23 июля 2021, 16:24
15

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ с «Рубином» после разгромной победы (4:0) над казанским клубом в Кубке Париматч Премьер.

«Будет совсем другая игра, официальные игры другой характер носят. В таких случаях главное победить и взять три очка.

Мы стали играть свободно, более раскрепощeнно, в атаке сейчас больше импровизации. От этого такие моменты – игра пятками, дриблинг, обыгрыши, красивые голы», – сказал Зобнин.

  • Матч «Рубин» – «Спартак» состоится в субботу в Казани.
  • Начало – в 20:00 по московскому времени.
  • Игру смогут посетить почти три тысячи болельщиков «Спартака».

Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (15)
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Алехсбургер.
1627047941
Максименко обречённо поставил лайк..
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derrik2000
1627050702
Эти игрочишки, прям, как дети: что внушат, то и говорят. То "тедескин - наше ФСЁ", теперь, вот "раскрепощённые в атаке".))))))))))))) Что, дети учатся в младшей группе в футбол играть??? Или это - ВЗРОСЛЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ??? Или тедескин приказывал играть в атаке ЗАКРЕПОЩЁННО? А, может, кто другой из ГТ Спартака ТАКУЮ установку давал из матча в матч? Хватит ему уже языком молоть: всё равно ничего путного никто из футболёров не скажет.
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житель СПб
1627051027
По оценке игры Спартака - соглашусь. Непонятно только, почему не мог добиться этого результата Тедеско?
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paracetamol
1627051042
Вот тут-то вас и подловят! Это тебе не голевые пасы в свои ворота отдавать!
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Иван Петров 1986
1627053855
Завтра посмотрим.
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serglider
1627065201
Что мешало играть так раньше? Зобнину вообще то следовало бы сопеть в тряпочку! Его шедевральный пас в игре с Данией, может затмить разве только заброс мяча в свои ворота Филимонова, на последних минутах в игре с украинцами)))
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kliker
1627077829
Их коллективные рассказы о клёвых тренировках и товарняках напоминают старый анекдот о пожарниках: "И коллектив хороший, и время проводим хорошо, и телевизор вместе смотрим, но как пожар - хоть увольняйся". Подождали бы хотя бы до первой официальной игры, а уже потом славословили, коль неймётся.
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vadimj568sel
1627097073
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piligrim1986
1627110679
вот сегодня и посмотрим
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