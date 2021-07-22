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  • Почти три тысячи болельщиков «Спартака» смогут посетить игру с «Рубином»

Почти три тысячи болельщиков «Спартака» смогут посетить игру с «Рубином»

22 июля 2021, 21:16
5

«Спартак» опубликовал заявление о допуске болельщиков на гостевой матч первого тура РПЛ против «Рубина».

«Сегодня во второй половине дня в наш клуб поступило официальное письмо от «Рубина», в котором казанцы подтвердили, что матч 1-го тура РПЛ на «Ак Барс Арене» 24 июля пройдет со зрителями.

Организаторам разрешено заполнить стадион на 30 процентов от общей вместимости. Таким образом, все 2 392 билета, реализованные ранее в гостевой сектор для болельщиков «Спартака», остаются действительными.

При этом продажа билетов, остановленная вчера, возобновляться не будет», – говорится в заявлении.

  • Матч «Рубин» – «Спартак» состоится в субботу в Казани.
  • Начало – в 20:00 по московскому времени.
  • Игру смогут посетить около 13,6 тысячи болельщиков.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак
Комментарии (5)
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Garrincha58
1626980272
опять двойные стандарты кому то можно со зрителями а кому то нет вообще не понятно зачем всё это устраивать если есть запрет то он должен быть везде или вообще отмените пусть играют со зрителями
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paracetamol
1626981740
Пускать только вакцинированных!
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zigbert
1626981833
Хорошо хотя бы так. Без зрителей футбол беден.
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igorkukwgp
1626987762
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