Почти три тысячи болельщиков «Спартака» смогут посетить игру с «Рубином»

«Спартак» опубликовал заявление о допуске болельщиков на гостевой матч первого тура РПЛ против «Рубина».

«Сегодня во второй половине дня в наш клуб поступило официальное письмо от «Рубина», в котором казанцы подтвердили, что матч 1-го тура РПЛ на «Ак Барс Арене» 24 июля пройдет со зрителями.

Организаторам разрешено заполнить стадион на 30 процентов от общей вместимости. Таким образом, все 2 392 билета, реализованные ранее в гостевой сектор для болельщиков «Спартака», остаются действительными.

При этом продажа билетов, остановленная вчера, возобновляться не будет», – говорится в заявлении.