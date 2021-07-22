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    Почти три тысячи болельщиков «Спартака» смогут посетить игру с «Рубином»

    «Спартак» опубликовал заявление о допуске болельщиков на гостевой матч первого тура РПЛ против «Рубина».

    «Сегодня во второй половине дня в наш клуб поступило официальное письмо от «Рубина», в котором казанцы подтвердили, что матч 1-го тура РПЛ на «Ак Барс Арене» 24 июля пройдет со зрителями.

    Организаторам разрешено заполнить стадион на 30 процентов от общей вместимости. Таким образом, все 2 392 билета, реализованные ранее в гостевой сектор для болельщиков «Спартака», остаются действительными.

    При этом продажа билетов, остановленная вчера, возобновляться не будет», – говорится в заявлении.

    • Матч «Рубин» – «Спартак» состоится в субботу в Казани.
    • Начало – в 20:00 по московскому времени.
    • Игру смогут посетить около 13,6 тысячи болельщиков.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    22.07.2021 21:16
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      igorkukwgp 2 часа назад

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      Рейтинг: +87582

      zigbert 3 часа назад

      Хорошо хотя бы так. Без зрителей футбол беден.

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      Рейтинг: +11737

      paracetamol 3 часа назад

      Пускать только вакцинированных!

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      Рейтинг: +13646

      Garrincha58 4 часа назад

      опять двойные стандарты кому то можно со зрителями а кому то нет вообще не понятно зачем всё это устраивать если есть запрет то он должен быть везде или вообще отмените пусть играют со зрителями

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