Почти три тысячи болельщиков «Спартака» смогут посетить игру с «Рубином»

«Спартак» опубликовал заявление о допуске болельщиков на гостевой матч первого тура РПЛ против «Рубина».
«Сегодня во второй половине дня в наш клуб поступило официальное письмо от «Рубина», в котором казанцы подтвердили, что матч 1-го тура РПЛ на «Ак Барс Арене» 24 июля пройдет со зрителями.
Организаторам разрешено заполнить стадион на 30 процентов от общей вместимости. Таким образом, все 2 392 билета, реализованные ранее в гостевой сектор для болельщиков «Спартака», остаются действительными.
При этом продажа билетов, остановленная вчера, возобновляться не будет», – говорится в заявлении.
- Матч «Рубин» – «Спартак» состоится в субботу в Казани.
- Начало – в 20:00 по московскому времени.
- Игру смогут посетить около 13,6 тысячи болельщиков.
Источник: Официальный сайт «Спартака»