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    Божович – о реформе РПЛ: «Голландцы забирают большие деньги, чтобы сказать очевидные вещи»

    Черногорский тренер Миодраг Божович поделился мнением о предложенных реформах чемпионата России.

    «Зачем России советы из Hypercube, если в России все сами понимают? Или поняли, только когда голландцы об этом сказали, ха-ха. Мне смешно это слышать, если честно.

    Голландцы приезжают в Россию и забирают большие деньги, чтобы сказать очевидные для каждого русского вещи.

    Спросите у любого человека на улице в России про зарплаты футболистов или что они думают о российском футболе – они скажут, что футболисты в России получают большие деньги.

    Голландцы сейчас пришли и сказали то же самое. Молодцы», – заявил Божович.

    • РПЛ хотят проводить по «швейцарской системе».
    • Предлагаемая реформа турнира получила название «Юпитер 16».
    • Проект реформы от Hypercube отправлен в правительство РФ.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11716

      paracetamol 1 час назад

      Голландцы не только забирают большие деньги, чтобы сказать очевидные вещи, но ще и делятся с кем надо!

      1
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      Рейтинг: +9036

      NewLife 1 час назад

      Божович так долго жил в России и не понял, что и как: не важно кто и что, важно кому и сколько!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +49368

      portero 1 час назад

      Так тут помыли деньги, наверное голландцы табачок в обмен на контракт подогнали...

      0
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      Рейтинг: +554

      Лфшт 1 час назад

      За которыми не будет никаких решений

      0
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      Рейтинг: +5767

      Fusballer 2 часа назад

      Спасибо, Капитан Очевидность!)))

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      Рейтинг: +7153

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Дело всё в том , что люди у власти не слушают и не слышат свой народ ,
      может к голландцам прислушаются.

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      Рейтинг: +1598

      VGreen 2 часа назад

      В точку

      0
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      Рейтинг: +7127

      Cleaner 2 часа назад

      Божович, о жуликах из РФС нам можно не рассказывать. Мы это и без тебя прекрасно знаем.

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