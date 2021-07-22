Божович – о реформе РПЛ: «Голландцы забирают большие деньги, чтобы сказать очевидные вещи»

Черногорский тренер Миодраг Божович поделился мнением о предложенных реформах чемпионата России.

«Зачем России советы из Hypercube, если в России все сами понимают? Или поняли, только когда голландцы об этом сказали, ха-ха. Мне смешно это слышать, если честно.

Голландцы приезжают в Россию и забирают большие деньги, чтобы сказать очевидные для каждого русского вещи.

Спросите у любого человека на улице в России про зарплаты футболистов или что они думают о российском футболе – они скажут, что футболисты в России получают большие деньги.

Голландцы сейчас пришли и сказали то же самое. Молодцы», – заявил Божович.