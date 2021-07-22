Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Божович – о реформе РПЛ: «Голландцы забирают большие деньги, чтобы сказать очевидные вещи»

Божович – о реформе РПЛ: «Голландцы забирают большие деньги, чтобы сказать очевидные вещи»

22 июля 2021, 09:50
11

Черногорский тренер Миодраг Божович поделился мнением о предложенных реформах чемпионата России.

«Зачем России советы из Hypercube, если в России все сами понимают? Или поняли, только когда голландцы об этом сказали, ха-ха. Мне смешно это слышать, если честно.

Голландцы приезжают в Россию и забирают большие деньги, чтобы сказать очевидные для каждого русского вещи.

Спросите у любого человека на улице в России про зарплаты футболистов или что они думают о российском футболе – они скажут, что футболисты в России получают большие деньги.

Голландцы сейчас пришли и сказали то же самое. Молодцы», – заявил Божович.

  • РПЛ хотят проводить по «швейцарской системе».
  • Предлагаемая реформа турнира получила название «Юпитер 16».
  • Проект реформы от Hypercube отправлен в правительство РФ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Божович Миодраг
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VGreen
1626938200
В точку
Ответить
Fusballer
1626939192
Спасибо, Капитан Очевидность!)))
Ответить
Лфшт
1626939949
За которыми не будет никаких решений
Ответить
portero
1626940856
Так тут помыли деньги, наверное голландцы табачок в обмен на контракт подогнали...
Ответить
NewLife
1626942603
Божович так долго жил в России и не понял, что и как: не важно кто и что, важно кому и сколько!
Ответить
paracetamol
1626942863
Голландцы не только забирают большие деньги, чтобы сказать очевидные вещи, но ще и делятся с кем надо!
Ответить
житель СПб
1626948246
Может быть, это просто коррупция? Открытая и наглая?
Ответить
neveldomha
1626960937
Сказали про большие деньги за деньги.
Ответить
Жентус
1626964575
Это нужно не для того, чтобы все знали очевидное,а для того, чтобы особо умные чиновники начали хоть что то делать. Они же от народа оторваны на расстояние космоса, откуда они то знали это?) Это любой человек знает с улицы, а они даже не знают как 11 метровый пробиваются. Или вы думаете в министерствах работают специалисты) В вузах готовят чиновников быть руководителями, а не разбираться в таких мелочах, как то, чем они руководят :)
Ответить
zigbert
1626981334
Эта система ничего путного не принесет нашему футболу. Но даже в РФС ничего не смогут сделать если будет приказ сверху.
Ответить
Главные новости
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
3
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
3
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
21
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
7
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
2
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
3
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
30
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
38
Все новости
Все новости
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
2
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
5
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
7
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
3
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
30
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
38
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
19
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
9
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
13
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
50
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+