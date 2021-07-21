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    Глушенков прибыл в расположение «Крыльев Советов»

    Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков прибыл в расположение «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба клуба.

    Самарская команда также опубликовала фотографию Глушенкова в футболке «Крыльев Советов».

    • В РПЛ/ФНЛ/ПФЛ футболист провел 104 матча, где сделал 39+12 результативных действий.
    • В РПЛ Глушенков забивает каждые 215 минут.
    • 21-летний Глушенков играл в Самаре в прошлом году.

    Журналист Шнякин: «Встретил в аэропорту Глушенкова. Вновь отправляется в «Крылья Советов»

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    Источник: твиттер «Крыльев Советов»

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