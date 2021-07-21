Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков прибыл в расположение «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба клуба.
Самарская команда также опубликовала фотографию Глушенкова в футболке «Крыльев Советов».
- В РПЛ/ФНЛ/ПФЛ футболист провел 104 матча, где сделал 39+12 результативных действий.
- В РПЛ Глушенков забивает каждые 215 минут.
- 21-летний Глушенков играл в Самаре в прошлом году.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Журналист Шнякин: «Встретил в аэропорту Глушенкова. Вновь отправляется в «Крылья Советов»
Источник: твиттер «Крыльев Советов»