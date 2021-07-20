Манчини – о победе на Евро-2020: «Эта Италия войдет в учебники истории»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о победе на Евро-2020.
«Это отличное чувство, я рад за всех итальянцев. Мы счастливы, потому что сделали что-то невероятное. Эта Италия войдет в учебники истории.
Победу на ЧМ-2006 безусловно можно сравнить с этой победой. Чтобы выигрывать определенные трофеи, нужно проделать большую работу, что ребята и сделали», – сказал Манчини.
- Италия во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.
- Итальянцы не проигрывают в 34-х матчах подряд. До повторения мирового рекорда осталась одна игра.
Источник: Sky Sport