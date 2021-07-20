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  • Манчини – о победе на Евро-2020: «Эта Италия войдет в учебники истории»

Манчини – о победе на Евро-2020: «Эта Италия войдет в учебники истории»

20 июля 2021, 10:38
2

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о победе на Евро-2020.

«Это отличное чувство, я рад за всех итальянцев. Мы счастливы, потому что сделали что-то невероятное. Эта Италия войдет в учебники истории.

Победу на ЧМ-2006 безусловно можно сравнить с этой победой. Чтобы выигрывать определенные трофеи, нужно проделать большую работу, что ребята и сделали», – сказал Манчини.

  • Италия во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.
  • Итальянцы не проигрывают в 34-х матчах подряд. До повторения мирового рекорда осталась одна игра.

Источник: Sky Sport
Чемпионат Европы Италия Манчини Роберто
Комментарии (2)
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portero
1626769756
Может перевод корявый, причем здесь учебнмк... а чемпионы мира по любому в историю спорта вошли...
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Plyash
1626770141
Для меня Италия лучшая - образца 1970г.Хоть и серебрянная.Уступила только Бразилии в финале,но с Бразилией тех времён не справился бы никто.С тех пор Италия моя любовь,понятно дело,после наших. Манчини родился в 1964г.
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