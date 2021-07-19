Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    Манчини – о победе на Евро-2020: «Эта Италия войдет в учебники истории»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о победе на Евро-2020.

    «Это отличное чувство, я рад за всех итальянцев. Мы счастливы, потому что сделали что-то невероятное. Эта Италия войдет в учебники истории.

    Победу на ЧМ-2006 безусловно можно сравнить с этой победой. Чтобы выигрывать определенные трофеи, нужно проделать большую работу, что ребята и сделали», – сказал Манчини.

    • Италия во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.
    • Итальянцы не проигрывают в 34-х матчах подряд. До повторения мирового рекорда осталась одна игра.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:38
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6741

      playsh 31 минуту назад

      Для меня Италия лучшая - образца 1970г.Хоть и серебрянная.Уступила только Бразилии в финале,но с Бразилией тех времён не справился бы никто.С тех пор Италия моя любовь,понятно дело,после наших.
      Манчини родился в 1964г.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49248

      portero 37 минут назад

      Может перевод корявый, причем здесь учебнмк... а чемпионы мира по любому в историю спорта вошли...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87542
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66912
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru