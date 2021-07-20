Манчини – о победе на Евро-2020: «Эта Италия войдет в учебники истории»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о победе на Евро-2020.

«Это отличное чувство, я рад за всех итальянцев. Мы счастливы, потому что сделали что-то невероятное. Эта Италия войдет в учебники истории.

Победу на ЧМ-2006 безусловно можно сравнить с этой победой. Чтобы выигрывать определенные трофеи, нужно проделать большую работу, что ребята и сделали», – сказал Манчини.