Главные новости дня. «Спартак», «Рубин» и «Сочи» узнали соперников в отборе еврокубков; Чорлука покинул «Локомотив»

«Ювентус» и «ПСЖ» могут обменять Роналду на Икарди

Федун: «Бюджет «Спартака» в новом сезоне будет больше. Клуб теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах».

«Зенит» объявил о возвращении Мамманы в «Сочи» на правах аренды

ЦСКА утвердил Алексея Березуцкого на посту главного тренера

«Спартак» в третьем отборочном раунде ЛЧ сыграет с «Бенфикой». Другие результаты жеребьевки

«Рубин» сыграет с «Судувой» или «Ракувом» в третьем отборочном раунде Лиги конференций, «Сочи» – с «Партизаном» или ДАКом

Чорлука ушел из «Локомотива» по семейным обстоятельствам

ЦСКА продлил контракт с Набабкиным до конца сезона-2021/22

ФИФА дисквалифицировала Обухова за допинг на шесть месяцев. «Ростов» расторгнет с ним контракт

«Милан» продлил аренду Браима на два года