Главные новости дня. «Спартак», «Рубин» и «Сочи» узнали соперников в отборе еврокубков; Чорлука покинул «Локомотив»

«Ювентус» и «ПСЖ» могут обменять Роналду на Икарди
Федун: «Бюджет «Спартака» в новом сезоне будет больше. Клуб теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах».
«Зенит» объявил о возвращении Мамманы в «Сочи» на правах аренды
ЦСКА утвердил Алексея Березуцкого на посту главного тренера
«Спартак» в третьем отборочном раунде ЛЧ сыграет с «Бенфикой». Другие результаты жеребьевки
«Рубин» сыграет с «Судувой» или «Ракувом» в третьем отборочном раунде Лиги конференций, «Сочи» – с «Партизаном» или ДАКом
Чорлука ушел из «Локомотива» по семейным обстоятельствам
ЦСКА продлил контракт с Набабкиным до конца сезона-2021/22
ФИФА дисквалифицировала Обухова за допинг на шесть месяцев. «Ростов» расторгнет с ним контракт
«Милан» продлил аренду Браима на два года