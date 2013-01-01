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    Стали известны все пары третьего отборочного раунда Лиги чемпионов

    Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

    Вице-чемпион России «Спартак» сыграет на этой стадии с бывшим клубом Руя Витории «Бенфикой».

    Путь представителей лиг

    «Монако» (Франция) – «Рапид» (Австрия) / «Спарта» (Чехия)

    «Генк» (Бельгия) – «Шахтер» (Украина)

    «Спартак» (Россия) – «Бенфика» (Португалия)

    «Селтик» (Шотландия) / «Мидтьюлланд» (Дания) – «ПСВ» (Нидерланды) / «Галатасарай» (Турция)

    Путь чемпионов

    «Кайрат» (Казахстан) / «Црвена Звезда» (Сербия) – «Алашкерт» (Армения) / «Шериф» (Молдова)

    «Динамо» З (Хорватия) / «Омония» (Кипр) – «Легия» (Польша) / «Флора» (Эстония)

    «Линкольн» (Гибралтар) / ЧФР (Румыния) – «Слован» Б (Словакия) / «Янг Бойз» (Швейцария)

    «Рейнджерс» (Шотландия) – «Мальме» (Швеция) / ХИК (Финляндия)

    «Олимпиакос» (Греция) / «Нефтчи» (Азербайджан) – «Мура» (Словения) / «Лудогорец» (Болгария)

    «Славия» (Чехия) – «Ференцварош» (Венгрия) / «Жальгирис» (Литва)

    • Матчи 3-го отборочного раунда ЛЧ пройдут 3/4 и 10 августа.
    • В случае необходимости будет проводиться дополнительное время и серия пенальти.
    • Проигравшие команды из Пути представителей лиг попадут в групповой этап Лиги Европы.
    • Команды, уступившие в 3-м раунде Пути чемпионов, попадут в раунд плей-офф Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии15
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      Рейтинг: +211

      сутулая собака и лисы 33 минуты назад

      это ЛЕ для Спартака.

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9711

      Литейный4 48 минут назад

      Свиньи в этом турнире быстренько сгоняют антирекорд и быстренько сольются с этого турнира, запачкав форму своим содержимым. Гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1728

      almanev > Литейный4 38 минут назад

      Напишешь гыгыгы, когда глянешь на количество очков бомжевика после 6го тура ЛЧ, вот где реально смешно будет)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2013

      OldenVad > Литейный4 37 минут назад

      Спасибо что ты с нами!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +211

      сутулая собака и лисы > Литейный4 36 минут назад

      почему таких чмошников не банят?
      он же спамит провокациями.

      2
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      Рейтинг: +11659

      ВетеR 1 час назад

      Сыграет Спартак в ЛЕ

      0
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      Рейтинг: +7055

      Cleaner > ВетеR 1 час назад

      Это неизбежно!

      0
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      Рейтинг: +12586

      Cules2013 1 час назад

      ну вот и закончилась ЛЧ для Спартака)
      у Шахтёра тоже тяжёлый жребий

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5623

      subbotaspartak 2 часа назад

      Ну и ладно, футбол - так футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4425

      Павелий 2 часа назад

      Я же ванговал, что Бенфика. Это судьба для Руя, проверить, кто теперь лучше.

      5
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      Рейтинг: +8180

      житель СПб 2 часа назад

      Я вот только не пойму: а какое отношение к Европейскому кубку имеет Казахстан?

      0
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      ...
      Рейтинг: +5703

      Fusballer > житель СПб 2 часа назад

      Там территории кусочек в Европе находится, за рекой Урал.

      1
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      Рейтинг: +1136

      Хейтер Аларм > житель СПб 2 часа назад

      так в европейском кубке еще и Израиль с Азербайджаном играют

      3
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      Рейтинг: +4719

      Гавроша > Хейтер Аларм 1 час назад

      И грузия с арменией

      0
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      Рейтинг: +34

      Roman Rom 3 часа назад

      Все равно бы скорее всего попали на Бенфику, если бы прошли в следующий раунд.

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