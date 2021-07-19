Стали известны все пары третьего отборочного раунда Лиги чемпионов

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Вице-чемпион России «Спартак» сыграет на этой стадии с бывшим клубом Руя Витории «Бенфикой».

Путь представителей лиг

«Монако» (Франция) – «Рапид» (Австрия) / «Спарта» (Чехия)

«Генк» (Бельгия) – «Шахтер» (Украина)

«Спартак» (Россия) – «Бенфика» (Португалия)

«Селтик» (Шотландия) / «Мидтьюлланд» (Дания) – «ПСВ» (Нидерланды) / «Галатасарай» (Турция)

Путь чемпионов

«Кайрат» (Казахстан) / «Црвена Звезда» (Сербия) – «Алашкерт» (Армения) / «Шериф» (Молдова)

«Динамо» З (Хорватия) / «Омония» (Кипр) – «Легия» (Польша) / «Флора» (Эстония)

«Линкольн» (Гибралтар) / ЧФР (Румыния) – «Слован» Б (Словакия) / «Янг Бойз» (Швейцария)

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Мальме» (Швеция) / ХИК (Финляндия)

«Олимпиакос» (Греция) / «Нефтчи» (Азербайджан) – «Мура» (Словения) / «Лудогорец» (Болгария)

«Славия» (Чехия) – «Ференцварош» (Венгрия) / «Жальгирис» (Литва)