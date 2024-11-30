Кафанов посоветовал европейским скаутам Максименко: «Готовый вратарь для ЛЧ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов порекомендовал голкипера «Спартака» Александра Максименко в Европу.
«Кто мог бы стать следующим ее представителем в Европе? Саша Максименко. Готовый вратарь для любого клуба, выступающего в Лиге чемпионов. У него есть все качества. Готов хоть завтра играть в еврокубках.
Если сейчас европейские скауты ищут вратаря, то должны обратить внимание на Сашу», – сказал Кафанов.
- Максименко всю карьеру проводит в «Спартаке».
- В этом сезоне у Александра 16 матчей, 9 «сухарей».
- 26-летний Максименко стоит 3 миллиона евро, летом у него истекает контракт.
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Источник: «Спорт-Экспресс»