«Спартак» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с экс-клубом Витории «Бенфикой»

а теперь посмотрим на что способна спарта во главе с ...уем это не химки обыгрывать
Стал известен соперник «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Москвичи встретятся с «Бенфикой».
Первый матч пройдет 3 или 4 августа в Москве. Ответная игра в Лиссабоне состоится 10 августа.
- В случае необходимости будет проводиться дополнительное время и серия пенальти.
- Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравший попадет в групповой этап Лиги Европы.
- «Бенфика» – бывший клуб главного тренера «Спартака» Руя Витории.