«Спартак» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с экс-клубом Витории «Бенфикой»

Стал известен соперник «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Москвичи встретятся с «Бенфикой».

Первый матч пройдет 3 или 4 августа в Москве. Ответная игра в Лиссабоне состоится 10 августа.