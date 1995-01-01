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    «Спартак» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с экс-клубом Витории «Бенфикой»

    Стал известен соперник «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Москвичи встретятся с «Бенфикой».

    Первый матч пройдет 3 или 4 августа в Москве. Ответная игра в Лиссабоне состоится 10 августа.

    • В случае необходимости будет проводиться дополнительное время и серия пенальти.
    • Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравший попадет в групповой этап Лиги Европы.
    • «Бенфика» – бывший клуб главного тренера «Спартака» Руя Витории.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии60
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      Рейтинг: +35

      Назарян 32 секунды назад

      а теперь посмотрим на что способна спарта во главе с ...уем это не химки обыгрывать

      0
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      Рейтинг: +87521

      zigbert 1 час назад

      Клуб с богатыми традициями и достижениями. Соперник теперь определен. Спартаку удачи в противостоянии!

      2
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      Рейтинг: +4719

      Гавроша 1 час назад

      Недолго музыка играла, стыдно за свиней!!!

      2
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      Рейтинг: -54

      Землякруглая > Гавроша 1 час назад

      Питорский петух ты наш стыдливый. Гыгы

      2
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      Рейтинг: +4719

      Гавроша > Землякруглая 1 час назад

      А п.и.д.о.р.а.м слова не давали, так что не вякай!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11087

      ilichkadr 1 час назад

      Спартак просто обязан проходить Бенфику, иначе грош ему цена в базарный день.

      1
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      Рейтинг: +8180

      житель СПб > ilichkadr 56 минут назад

      Мы все, конечно, будем болеть за Спартак - но есть большие сомнения в успехе... Дай Бог!

      0
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      Рейтинг: +11087

      ilichkadr > житель СПб 43 минуты назад

      Бенфика сейчас довольно средненькая команда. Играет в спартаковском стиле. Поэтому, на мой взгляд, всё будет зависеть от того, кто кого перебегает. Судя по матчам с Рубином, Химками игра вроде просматривается, игроки бегут.

      0
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      Рейтинг: +291

      valiknavashinsky 1 час назад

      Еврокубки-это как ЧМ и ЧЕ!!!Все будем болеть за наших,наши клубы,независимо из какого он города(хотя возможно что и не все:кто то будет болеть за конкретный наш клуб,а кто то и вообще будет болеть за соперников наших клубов!!!Удачи Всем нашим клубам!!!Побольше не скучных матчей,побольше очков в таблицу коэффициентов,и хоть кто-нибудь выйдете в весеннюю стадию!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!

      2
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      Рейтинг: +9711

      Литейный4 > valiknavashinsky 1 час назад

      Чтобы я за Спартак? Чур меня, чур! Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +291

      valiknavashinsky > Литейный4 56 минут назад

      Это Ваше право!!!

      1
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      Рейтинг: +9711

      Литейный4 1 час назад

      Каждая команда мечтала, чтобы ей попался Спартак. Самое слабое звено в евро турнирах.

      1
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      Рейтинг: +24066

      Боцман59rus > Литейный4 1 час назад

      - слабое звено,по недоразумению и на халяву, сразу попало в группу, но это не надолго, потому как, благодаря импотентной игре Зенита в европе, такая опция для наших команд, будет недоступна и Зеня, как и все другие наши клубы, будет прикуривать в отборочных раундах

      4
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      Рейтинг: +9711

      Литейный4 1 час назад

      Насадит Бенфика свиней на Руй. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +3221

      FENIX-SL 2 часа назад

      вот и все
      как обычно у спартака
      попалась бы команда из 7 лиги Кипра..и то вылетели бы
      а так шансов вообще ноль
      хрюкайте

      1
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      Рейтинг: +31266

      zra78 2 часа назад

      Конечно удачи Спартаку,но...

      5
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      Рейтинг: +15496

      JTherry 2 часа назад

      Руй - ясновидящий, наша Ванга...) вперед, Спартак! удачу искать - в воротах Бенфики...!

      8
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