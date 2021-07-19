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    Чорлука ушел из «Локомотива» по семейным обстоятельствам

    Ведран Чорлука покинул тренерский штаб «Локомотива» по семейным обстоятельствам. Об этом 35-летний хорват сообщил руководству клуба.

    «К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе команды «Локомотив» Москва.

    Хочу ещe раз поблагодарить всех за всe, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи всем в клубе в новом сезоне и в будущем», – сказал Чорлука.

    • Чорлука завершил игровую карьеру в конце прошлого сезона.
    • Он выступал за «Локомотив» с 2012 года.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    19.07.2021 16:17
    Комментарии23
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      Рейтинг: +3244

      sobaka120982 20 июля, 06:14

      Как то странно с хорватами происходит.? Олич не успел по Работать а теперь и черлука

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9054

      Вомбат 19 июля, 18:52

      Он там еще и работать не начал, а уже уволился. Странно, очень странно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15881

      derrik2000 19 июля, 17:57

      Как то странно: приход Цорна в Локо на высокий пост - ВНЕЗАПНЫЙ уход Чорлуки.
      Не находите взаимосвязь???

      5
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      Рейтинг: +3926

      TOMSON > derrik2000 19 июля, 19:00

      А что тут ее искать? Увидел с кем придётся работать и свалил по быстрому.

      0
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      ...
      Рейтинг: +15881

      derrik2000 > TOMSON 19 июля, 19:05

      И я точно также думаю.

      Там, ведь, ещё одна ЗАКАВЫКА в контракте есть:

      "Если клуб захочет расторгнуть досрочно с ними контракты, то будет обязан выплатить всю зарплату до конца трудового договора"

      Папашка-Прядкин своё дело добре знает! ))

      1
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      Рейтинг: +15512

      JTherry 19 июля, 17:38

      Чорлуке привет и удачи, было интересно смотреть на его игру...

      3
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      Рейтинг: +8225

      житель СПб 19 июля, 16:53

      Оставил по себе очень хорошую память...

      0
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      Рейтинг: +24103

      Боцман59rus 19 июля, 16:36

      - стандартная причина для тех, кто верит в сказки.
      Не удивлюсь, если он не последний, а усатый изучает условия контракта.

      2
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      Рейтинг: +15512

      JTherry > Боцман59rus 19 июля, 17:36

      было бы прикольно, если бы этот "полевой командир" попал к коням, хлебнул бы в Ватутинках хлеба с овсом...) но видать, не судьба...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1536

      кто там > JTherry 19 июля, 17:42

      ничего, спам скоро в Португалии хлебнёт, кой чего другого)

      2
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      ...
      Рейтинг: +24103

      Боцман59rus > JTherry 19 июля, 17:43

      думаю сейчас не один вменяемый президент, не решится нанять Чабана, в Москве так точно, а в провинцию пастух думаю сам не поедет. В любом случае я бы за ним понаблюдал - поугарал в РПЛ, но только не в ЦСКА, хоть и конкуренты наши, но я их уважаю.

      4
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      ...
      Рейтинг: +24103

      Боцман59rus > кто там 19 июля, 17:48

      тебе какая kyй разница, держи хлебало над своей миской и не лезь за чужой стол

      4
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      Рейтинг: +1536

      кто там > Боцман59rus 19 июля, 17:49

      я свой куй над твоим ****** подержу и над твоей дохлой матерью, ********

      0
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      Рейтинг: +2113

      SunRomeS > кто там 19 июля, 18:58

      Не болельщик ТЫ, просто быдлота...жаль

      1
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      Рейтинг: +1536

      кто там > SunRomeS 19 июля, 18:59

      тебе какая kyй разница, держи хлебало над своей миской и не лезь за чужой стол

      0
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      Рейтинг: +2113

      SunRomeS > кто там 19 июля, 19:04

      вот и поговорили, быдлота)))
      kуй)))) детенышь ты))причем не благородного вида зверей,либо свинья, либо шакололенок, второе ближе)

      0
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      Рейтинг: +1536

      кто там > SunRomeS 19 июля, 19:27

      так а что ты агришься? этот же коммент(на который я так ответил) по твоему нормальный. или ты свинота под болелой ЦСКА и так быстро переоделся, а говно?

      0
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      Рейтинг: +2113

      SunRomeS > кто там 19 июля, 19:30

      в каком месте??? тебе что-то не понятно?

      0
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      Рейтинг: +1536

      кто там > SunRomeS 19 июля, 19:33

      ты тупой или тупой?

      спартач написал про ЦСКА не очень нормально, я ему ответил, на что мне прилетел коммент на который я ответил в грубой форме - ты написал что я быдло, я тебе этот коммент скопировал и адресовал тебе, на что ты то же агрессивно ответил.
      получается что ты либо свин либо сам быдло которое резво переобувается)

      0
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      Рейтинг: +49358

      portero 19 июля, 16:29

      Надо пожить в удовольствие с семьей, а то старость подкрадётся незаметно..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1536

      srg38 19 июля, 16:26

      Удачи дружище.

      3
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      Рейтинг: +3052

      PAREVG. 19 июля, 16:23

      Всего доброго, капитан!!!!

      4
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      Рейтинг: +392

      TERMIK2142 19 июля, 16:18

      Печально, но удачи в любом случае КЭП!

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