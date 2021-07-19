Чорлука ушел из «Локомотива» по семейным обстоятельствам

Ведран Чорлука покинул тренерский штаб «Локомотива» по семейным обстоятельствам. Об этом 35-летний хорват сообщил руководству клуба.

«К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе команды «Локомотив» Москва.

Хочу ещe раз поблагодарить всех за всe, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи всем в клубе в новом сезоне и в будущем», – сказал Чорлука.