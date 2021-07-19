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Чорлука ушел из «Локомотива» по семейным обстоятельствам

19 июля 2021, 16:17
22

Ведран Чорлука покинул тренерский штаб «Локомотива» по семейным обстоятельствам. Об этом 35-летний хорват сообщил руководству клуба.

«К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе команды «Локомотив» Москва.

Хочу ещe раз поблагодарить всех за всe, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи всем в клубе в новом сезоне и в будущем», – сказал Чорлука.

  • Чорлука завершил игровую карьеру в конце прошлого сезона.
  • Он выступал за «Локомотив» с 2012 года.

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Чорлука Ведран
Комментарии (22)
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TERMIK2142
1626700724
Печально, но удачи в любом случае КЭП!
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PAREVG.
1626701037
Всего доброго, капитан!!!!
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srg38
1626701203
Удачи дружище.
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portero
1626701343
Надо пожить в удовольствие с семьей, а то старость подкрадётся незаметно..
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Боцман59rus
1626701772
- стандартная причина для тех, кто верит в сказки. Не удивлюсь, если он не последний, а усатый изучает условия контракта.
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житель СПб
1626702827
Оставил по себе очень хорошую память...
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JTherry
1626705507
Чорлуке привет и удачи, было интересно смотреть на его игру...
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derrik2000
1626706669
Как то странно: приход Цорна в Локо на высокий пост - ВНЕЗАПНЫЙ уход Чорлуки. Не находите взаимосвязь???
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Вомбат
1626709948
Он там еще и работать не начал, а уже уволился. Странно, очень странно.
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sobaka120982
1626750854
Как то странно с хорватами происходит.? Олич не успел по Работать а теперь и черлука
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