Витория: «Заслуженная победа в Кубке. Продолжаем работать»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарий после победы над «Химками» в Кубке Париматч Премьер. Московская команда выиграла турнир.

«Была хорошая игра с нашей стороны, знали, что будем играть с непростым соперником. Отлично сыграли во всех компонентах: была хорошая динамика, простота, энтузиазм в атаке, прекрасно и компактно отработали в обороне. Заслуженная победа в матче и Кубке, который хотели выиграть. Продолжаем работать.

Нужно отметить качество игроков, были хорошие подачи, хорошее движение в штрафной. Мы даем базовые принципы работы на стандартах, но в этих компонентах большое значение имеют индивидуальные качества игроков», – сказал Витория.