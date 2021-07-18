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    Витория: «Заслуженная победа в Кубке. Продолжаем работать»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарий после победы над «Химками» в Кубке Париматч Премьер. Московская команда выиграла турнир.

    «Была хорошая игра с нашей стороны, знали, что будем играть с непростым соперником. Отлично сыграли во всех компонентах: была хорошая динамика, простота, энтузиазм в атаке, прекрасно и компактно отработали в обороне. Заслуженная победа в матче и Кубке, который хотели выиграть. Продолжаем работать.

    Нужно отметить качество игроков, были хорошие подачи, хорошее движение в штрафной. Мы даем базовые принципы работы на стандартах, но в этих компонентах большое значение имеют индивидуальные качества игроков», – сказал Витория.

    • «Спартак» обыграл на турнире «Сочи», «Рубин» и «Химки».
    • Общий счет голов – 13:1.

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    Источник: «Чемпионат»

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    18.07.2021 23:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6719

      playsh 6 часов назад

      Пусть этот трофей будет для Вас авансом и станет хорошим стимулом для дальнейших побед везде и всюду.Удачи,Команда.Удачи,Спартачи.

      0
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      Рейтинг: +5701

      Fusballer 16 часов назад

      С первым трофеем в Спартаке, Руй! Но ждём большего.

      2
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