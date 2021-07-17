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  • Минспорт Московской области: «Спартак» готов отдать Глушенкова в аренду «Химкам». Историю по Мирзову не закрыли»

Минспорт Московской области: «Спартак» готов отдать Глушенкова в аренду «Химкам». Историю по Мирзову не закрыли»

17 июля 2021, 18:04
8

Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области, сообщил, что «Спартак» готов отдать в аренду «Химкам» полузащитника Максима Глушенкова. В Химки может вернуться и Резиуан Мирзов.

«Мы сделали предложение по аренде на год, «Спартак» готов. Теперь ждем ответную реакцию самого игрока. Сейчас все зависит от его желания. По Резиуану Мирзову мы пока не общались, но еще не закрыли историю с ним. По нападающему смотрим варианты, пока какой-то конкретики нет. Будем решать уже после предсезонного турнира», – сказал Терюшков.

  • Глушенков выступал за «Химки» на правах аренды в минувшем сезоне.
  • Контракт Глушенкова со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2023 года.
  • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Мирзов Резиуан Глушенков Максим
Комментарии (8)
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oyabun
1626538320
Глушенков на фоне остальных "вернувшихся" действительно не очень себя показал. Можно и в аренде поиграть еще годик. А вот Мирзова лучше бы оставили в Спартаке. Неплохо вписался в схему Руя.
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