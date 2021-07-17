Минспорт Московской области: «Спартак» готов отдать Глушенкова в аренду «Химкам». Историю по Мирзову не закрыли»

Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области, сообщил, что «Спартак» готов отдать в аренду «Химкам» полузащитника Максима Глушенкова. В Химки может вернуться и Резиуан Мирзов.

«Мы сделали предложение по аренде на год, «Спартак» готов. Теперь ждем ответную реакцию самого игрока. Сейчас все зависит от его желания. По Резиуану Мирзову мы пока не общались, но еще не закрыли историю с ним. По нападающему смотрим варианты, пока какой-то конкретики нет. Будем решать уже после предсезонного турнира», – сказал Терюшков.