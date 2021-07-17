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    Минспорт Московской области: «Спартак» готов отдать Глушенкова в аренду «Химкам». Историю по Мирзову не закрыли»

    Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области, сообщил, что «Спартак» готов отдать в аренду «Химкам» полузащитника Максима Глушенкова. В Химки может вернуться и Резиуан Мирзов.

    «Мы сделали предложение по аренде на год, «Спартак» готов. Теперь ждем ответную реакцию самого игрока. Сейчас все зависит от его желания. По Резиуану Мирзову мы пока не общались, но еще не закрыли историю с ним. По нападающему смотрим варианты, пока какой-то конкретики нет. Будем решать уже после предсезонного турнира», – сказал Терюшков.

    • Глушенков выступал за «Химки» на правах аренды в минувшем сезоне.
    • Контракт Глушенкова со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2023 года.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.07.2021 18:04
    Комментарии8
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      Рейтинг: +28407

      oyabun 21 час назад

      Глушенков на фоне остальных "вернувшихся" действительно не очень себя показал. Можно и в аренде поиграть еще годик. А вот Мирзова лучше бы оставили в Спартаке. Неплохо вписался в схему Руя.

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      Рейтинг: +15858

      derrik2000 > oyabun 20 часов назад

      А ЗАЧЕМ Мирзов-то нужен???
      Всё так же безо всяких на то оснований "тянет одеяло на себя".
      Правда, чегой-то стал ИНОГДА пасовать, но это, скорее, со страху, что опять куда-нибудь отправят "в ссылку". ))
      Я, например, не вижу необходимости в Мирзове.
      Равно как и, к моему большому сожалению, в Ломовицком, например.
      А почему Тимофеев-то в товарищеских матчах участия не принимал???
      Информации, что он травмирован, я не видел.
      А в Спартаке хорошо начинал.
      Качественно.
      В Ахмате тоже себя неплохо проявил, правда, там иисполнители пониже классом, чем в Спартаке, но и там смотрелся в тех играх Ахмата, что я смотрел.
      Что, Руй его в основе не видит, или у нас опорная зона 100-процентно укомплектована???

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      Рейтинг: +28407

      oyabun > derrik2000 20 часов назад

      Для ротации состава. )

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      Рейтинг: +15858

      derrik2000 > oyabun 19 часов назад

      Для ротации, хотя бы даже в опорную зону, можно было и Тимофеева оставить.
      Но о решении Руя по нему - ни слуху ни духу... (

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      Рейтинг: +28407

      oyabun > derrik2000 19 часов назад

      Как то я не заметил Тимофеева по предсезонке.

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      Рейтинг: +15858

      derrik2000 > oyabun 19 часов назад

      Так об ЭТОМ я и написал в первом своём посте.
      Хде Артём?
      Что случилось?
      Почему на лавке ВСЕ матчи предсезонки???

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      Рейтинг: +28407

      oyabun > derrik2000 19 часов назад

      Наверное только тренер и руководство знают где он. А также почему нигде не играл Крал? Но нам об этом никто не скажет.

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      Рейтинг: +15451

      JTherry > oyabun 19 часов назад

      Глушенков, скорее всего, уйдет в аренду в Крылья Советов, агент у него Паша Андреев, и Крылья платить будут за аренду и зарплату... а Тимофеев - в Ахмат поедет...

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