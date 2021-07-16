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    Италия и Саудовская Аравия могут подать заявку на проведение ЧМ-2030

    Саудовская Аравия хочет принять матчи чемпионата мира 2030 года, сообщает The Athletic.

    По информации источника, саудовцы намерены подать совместную с другой страной заявку на проведение турнира.

    Изначально в качестве потенциальных партнеров рассматривались Египет и Марокко, однако этот вариант отпал из-за инфраструктурных и экономических трудностей, а также проблем с безопасностью.

    В связи с этим Саудовская Аравия может договориться о сотрудничестве с Италией. Эти страны связывают тесные деловые, дипломатические и спортивные отношения.

    На проведение ЧМ-2030 также претендуют Великобритания / Ирландия и Испания / Португалия.

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    Источник: The Athletic

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    16.07.2021 16:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3264

      general.lizyukov 16 июля, 22:32

      Расчленять в подтрибунных помещениях будут?

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