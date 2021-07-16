Италия и Саудовская Аравия могут подать заявку на проведение ЧМ-2030

Саудовская Аравия хочет принять матчи чемпионата мира 2030 года, сообщает The Athletic.

По информации источника, саудовцы намерены подать совместную с другой страной заявку на проведение турнира.

Изначально в качестве потенциальных партнеров рассматривались Египет и Марокко, однако этот вариант отпал из-за инфраструктурных и экономических трудностей, а также проблем с безопасностью.

В связи с этим Саудовская Аравия может договориться о сотрудничестве с Италией. Эти страны связывают тесные деловые, дипломатические и спортивные отношения.

На проведение ЧМ-2030 также претендуют Великобритания / Ирландия и Испания / Португалия.