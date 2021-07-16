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  • Форвард «Динамо» Н’Жи: «Ко мне обращались «Спартак» и ЦСКА»

Форвард «Динамо» Н’Жи: «Ко мне обращались «Спартак» и ЦСКА»

16 июля 2021, 11:25
3

Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н’Жи рассказал, что до перехода в «Динамо» им интересовались «Спартак» и ЦСКА.

«Про «Краснодар» не слышал, а «Спартак» и ЦСКА ко мне обращались. Лично я переговоров не вел – агент рассказывал об их интересе. Но тогда мне было неинтересно переезжать в Москву.

«Динамо» – другое дело: их вариант был самым убедительным. Теперь-то я знаю, как важно для «Динамо» противостояние со «Спартаком». Каждый раз я мотивирован на дерби и жду ближайшего противостояния.

Мне и тогда нравился этот проект «Динамо», и сейчас. Поначалу были сложности – из-за Кубка африканских наций у меня почти не было предсезонки, я не работал в общей группе.

Из отпуска (он продлился всего 10 дней) я приехал почти сразу же на поле, когда чемпионат уже стартовал. Пришлось готовиться самому и параллельно играть», – сказал Н’Жи.

  • Н'Жи забил 4 гола в 25 матчах за «Динамо» в минувшем сезоне.
  • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак ЦСКА Н'Жи Клинтон
Комментарии (3)
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Алехсбургер.
1626426064
Так себе ППСник.. даже не "рука-лицо",а "колено-шея"..)
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FanatSerj
1626430567
Опять же приобретение было сделано, из мотива "ну вроде не плохой, быстро бегает, но ни хрена не играет, но вдруг у нас заиграет". Теперь его даже немец в основе редко видит.
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vladimir-7
1626447017
Теперь ЦСКА и спартак напишут, что никогда не обращались даже к агенту
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