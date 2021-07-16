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    Форвард «Динамо» Н’Жи: «Ко мне обращались «Спартак» и ЦСКА»

    Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н’Жи рассказал, что до перехода в «Динамо» им интересовались «Спартак» и ЦСКА.

    «Про «Краснодар» не слышал, а «Спартак» и ЦСКА ко мне обращались. Лично я переговоров не вел – агент рассказывал об их интересе. Но тогда мне было неинтересно переезжать в Москву.

    «Динамо» – другое дело: их вариант был самым убедительным. Теперь-то я знаю, как важно для «Динамо» противостояние со «Спартаком». Каждый раз я мотивирован на дерби и жду ближайшего противостояния.

    Мне и тогда нравился этот проект «Динамо», и сейчас. Поначалу были сложности – из-за Кубка африканских наций у меня почти не было предсезонки, я не работал в общей группе.

    Из отпуска (он продлился всего 10 дней) я приехал почти сразу же на поле, когда чемпионат уже стартовал. Пришлось готовиться самому и параллельно играть», – сказал Н’Жи.

    • Н'Жи забил 4 гола в 25 матчах за «Динамо» в минувшем сезоне.
    • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    16.07.2021 11:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +19200

      vladimir-7 16 июля, 17:50

      Теперь ЦСКА и спартак напишут, что никогда не обращались даже к агенту

      0
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      Рейтинг: +7246

      FanatSerj 16 июля, 13:16

      Опять же приобретение было сделано, из мотива "ну вроде не плохой, быстро бегает, но ни хрена не играет, но вдруг у нас заиграет".
      Теперь его даже немец в основе редко видит.

      0
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      Рейтинг: +1526

      Радио1000шумеров 16 июля, 12:10

      Если бы перешел, то Спартак недосчитался бы 12 мячей, а ЦСКА - 7.

      1
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      Рейтинг: +3201

      Алехсбургер. 16 июля, 12:01

      Так себе ППСник..
      даже не "рука-лицо",а "колено-шея"..)

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