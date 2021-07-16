Форвард «Динамо» Н’Жи: «Ко мне обращались «Спартак» и ЦСКА»

Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н’Жи рассказал, что до перехода в «Динамо» им интересовались «Спартак» и ЦСКА.

«Про «Краснодар» не слышал, а «Спартак» и ЦСКА ко мне обращались. Лично я переговоров не вел – агент рассказывал об их интересе. Но тогда мне было неинтересно переезжать в Москву.

«Динамо» – другое дело: их вариант был самым убедительным. Теперь-то я знаю, как важно для «Динамо» противостояние со «Спартаком». Каждый раз я мотивирован на дерби и жду ближайшего противостояния.

Мне и тогда нравился этот проект «Динамо», и сейчас. Поначалу были сложности – из-за Кубка африканских наций у меня почти не было предсезонки, я не работал в общей группе.

Из отпуска (он продлился всего 10 дней) я приехал почти сразу же на поле, когда чемпионат уже стартовал. Пришлось готовиться самому и параллельно играть», – сказал Н’Жи.