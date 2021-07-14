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  • Киевское «Динамо» на рекламе абонементов разместило фото фанатов московского «Динамо»

Киевское «Динамо» на рекламе абонементов разместило фото фанатов московского «Динамо»

14 июля 2021, 22:46
11

SMM-служба украинского «Динамо» допустила ошибку в дизайне рекламы абонементов на сезон. В фоновом фото размещен сектор болельщиков не киевлян, а «Динамо» московского. Несоответствие заметили фанаты украинцев.

«Фанаты московского Динамо «украсили» презентацию абонементов киевского «Динамо» на сезон-2021/22.

Есть к руководству клуба только один вопрос: дизайнера уволят, или вы окончательно потеряли чувство реальности?» – спросили фанаты «Динамо» К.

  • «Динамо» – действующий чемпион Украины.
  • Команда выступит в группе Лиги чемпионов.
  • Сезон УПЛ стартует на следующей неделе.

Источник: фейсбук «WBC Ультрас Динамо»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Динамо Динамо К
Комментарии (11)
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portero
1626297362
такие спецы или прикололся болельщик другой команды. если так то очень крутой прикол...
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ArReal
1626299850
Да откуда у хохлов мозги?
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almanev
1626300061
Теорема Эскобара
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_MATRIX_
1626300173
Ось цэ так зрада :-)))
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Cules2013
1626302641
рядовой прокол пиар-отдела. бывает у всех. вспоминаю, как на Олимпиаде в Лондоне флаг Южной Кореи поставили как Северной) Или ТТХ подарил именную футболку Гретцки, где его фамилия написана с ошибкой.
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сутулая собака и лисы
1626307688
почему дизугнер должен разбираться в различиях между двумя одинаковыми командами по ногомячу? это ошибка тех, кто принимал проект, но естественно в головах тупоголовых фанатов виноват дизугнер.
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Урия Гип
1626315046
В РПЛ мечтают играть, а вслух не говорят.
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subbotaspartak
1626320297
Динамо да динамо...
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paracetamol
1626330965
ДК советского разлива - худшая команда, чуть не угробившая футбол со своим недотренером Долбановским. Помню его девиз: 10 в обороне, один в атаке! До сих пор многие так играют.
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FanatSerj
1626348019
Ахх-хаа-хаа а у нас ещё на Канделаки гонят, тут вообще мракота внутри клуба твориться )) Хотя сейчас это обычное проявление тупости во всех сферах, чего только стоят НАТОвцы зазывающие себе на службу на фоне изображения российской военной техники ))
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