Киевское «Динамо» на рекламе абонементов разместило фото фанатов московского «Динамо»

SMM-служба украинского «Динамо» допустила ошибку в дизайне рекламы абонементов на сезон. В фоновом фото размещен сектор болельщиков не киевлян, а «Динамо» московского. Несоответствие заметили фанаты украинцев.

«Фанаты московского Динамо «украсили» презентацию абонементов киевского «Динамо» на сезон-2021/22.

Есть к руководству клуба только один вопрос: дизайнера уволят, или вы окончательно потеряли чувство реальности?» – спросили фанаты «Динамо» К.