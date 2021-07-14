Киевское «Динамо» на рекламе абонементов разместило фото фанатов московского «Динамо»

Ахх-хаа-хаа а у нас ещё на Канделаки гонят, тут вообще мракота внутри клуба твориться ))
Хотя сейчас это обычное проявление тупости во всех сферах, чего только стоят НАТОвцы зазывающие себе на службу на фоне изображения российской военной техники ))
SMM-служба украинского «Динамо» допустила ошибку в дизайне рекламы абонементов на сезон. В фоновом фото размещен сектор болельщиков не киевлян, а «Динамо» московского. Несоответствие заметили фанаты украинцев.
«Фанаты московского Динамо «украсили» презентацию абонементов киевского «Динамо» на сезон-2021/22.
Есть к руководству клуба только один вопрос: дизайнера уволят, или вы окончательно потеряли чувство реальности?» – спросили фанаты «Динамо» К.
- «Динамо» – действующий чемпион Украины.
- Команда выступит в группе Лиги чемпионов.
- Сезон УПЛ стартует на следующей неделе.