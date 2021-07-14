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    Киевское «Динамо» на рекламе абонементов разместило фото фанатов московского «Динамо»

    SMM-служба украинского «Динамо» допустила ошибку в дизайне рекламы абонементов на сезон. В фоновом фото размещен сектор болельщиков не киевлян, а «Динамо» московского. Несоответствие заметили фанаты украинцев.

    «Фанаты московского Динамо «украсили» презентацию абонементов киевского «Динамо» на сезон-2021/22.

    Есть к руководству клуба только один вопрос: дизайнера уволят, или вы окончательно потеряли чувство реальности?» – спросили фанаты «Динамо» К.

    • «Динамо» – действующий чемпион Украины.
    • Команда выступит в группе Лиги чемпионов.
    • Сезон УПЛ стартует на следующей неделе.

    Источник: фейсбук «WBC Ультрас Динамо»

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    14.07.2021 22:46
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 июля 2021, 14:20

      Ахх-хаа-хаа а у нас ещё на Канделаки гонят, тут вообще мракота внутри клуба твориться ))
      Хотя сейчас это обычное проявление тупости во всех сферах, чего только стоят НАТОвцы зазывающие себе на службу на фоне изображения российской военной техники ))

      0
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 15 июля 2021, 11:54

      Дизайнер за Динамо МОСКВА болеет!..)

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 15 июля 2021, 09:36

      ДК советского разлива - худшая команда, чуть не угробившая футбол со своим недотренером Долбановским. Помню его девиз: 10 в обороне, один в атаке! До сих пор многие так играют.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 15 июля 2021, 06:38

      Динамо да динамо...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 15 июля 2021, 05:10

      В РПЛ мечтают играть, а вслух не говорят.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1442

      сутулая собака и лисы 15 июля 2021, 03:08

      почему дизугнер должен разбираться в различиях между двумя одинаковыми командами по ногомячу?
      это ошибка тех, кто принимал проект, но естественно в головах тупоголовых фанатов виноват дизугнер.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 июля 2021, 01:44

      рядовой прокол пиар-отдела. бывает у всех.
      вспоминаю, как на Олимпиаде в Лондоне флаг Южной Кореи поставили как Северной)
      Или ТТХ подарил именную футболку Гретцки, где его фамилия написана с ошибкой.

      2
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 15 июля 2021, 01:02

      Ось цэ так зрада :-)))

      0
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      Рейтинг: +2053

      almanev 15 июля 2021, 01:01

      Теорема Эскобара

      0
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 15 июля 2021, 00:57

      Да откуда у хохлов мозги?

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