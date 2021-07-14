Глушаков: «Готов спросить Федуна, почему он на меня обиделся. Про меня много чего говорят»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал об отношениях с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

– Задело, что «Спартак» не поздравил вас с днем рождения?

– Нет, не задело. Просто многие мои знакомые удивлены этой ситуацией. Некоторые пишут мне, спрашивают, почему?

– У вас есть ответ?

– Возможно, боятся реакции одного-двух серьезных людей, замешанных в этих всех скандированиях против меня. Не знаю... Но ведь, согласитесь, я тоже внес свой вклад в долгожданное чемпионство «Спартака». Забивал, отдавал, выкладывался на поле.

Ничего страшного. Не поздравляют и не поздравляют. Более того, меня и РФС не поздравляет, хотя отыграл за сборную более 50 матчей. Надеюсь, это не заговор.

У Федуна есть обида на меня? Не знаю, за что? 18 июля, надеюсь, сыграю в рамках предсезонного турнира на «Открытие Арене» со «Спартаком». Готов встретиться с Леонидом Арнольдовичем, поговорить и спросить, какая же у него на меня была обида?

Может быть, опять кто-то ему на меня наговорил какие-то неправдивые вещи? Про меня много чего говорят, говорят, говорят... А потом не могут подтвердить свои слова, информацию и так далее.

– Переходя в «Химки», вы сказали, что были бы не против через подмосковный клуб вернуться в «Спартак». Эта идея еще жива?

– Я так говорил, потому что тогда ходила информация, что «Химки» – проект «Спартака». Поэтому мне тот вариант казался неплохим. А сейчас я даже не задумываюсь на эту тему, отпустил ситуацию. Просто играю в футбол, а там уже будь что будет. Посмотрим, как жизнь сложится.

Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.

Вместе с клубом он стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

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