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    Глушаков: «Готов спросить Федуна, почему он на меня обиделся. Про меня много чего говорят»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал об отношениях с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

    – Задело, что «Спартак» не поздравил вас с днем рождения?

    – Нет, не задело. Просто многие мои знакомые удивлены этой ситуацией. Некоторые пишут мне, спрашивают, почему?

    – У вас есть ответ?

    – Возможно, боятся реакции одного-двух серьезных людей, замешанных в этих всех скандированиях против меня. Не знаю... Но ведь, согласитесь, я тоже внес свой вклад в долгожданное чемпионство «Спартака». Забивал, отдавал, выкладывался на поле.

    Ничего страшного. Не поздравляют и не поздравляют. Более того, меня и РФС не поздравляет, хотя отыграл за сборную более 50 матчей. Надеюсь, это не заговор.

    У Федуна есть обида на меня? Не знаю, за что? 18 июля, надеюсь, сыграю в рамках предсезонного турнира на «Открытие Арене» со «Спартаком». Готов встретиться с Леонидом Арнольдовичем, поговорить и спросить, какая же у него на меня была обида?

    Может быть, опять кто-то ему на меня наговорил какие-то неправдивые вещи? Про меня много чего говорят, говорят, говорят... А потом не могут подтвердить свои слова, информацию и так далее.

    – Переходя в «Химки», вы сказали, что были бы не против через подмосковный клуб вернуться в «Спартак». Эта идея еще жива?

    – Я так говорил, потому что тогда ходила информация, что «Химки» – проект «Спартака». Поэтому мне тот вариант казался неплохим. А сейчас я даже не задумываюсь на эту тему, отпустил ситуацию. Просто играю в футбол, а там уже будь что будет. Посмотрим, как жизнь сложится.

    • Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.
    • Вместе с клубом он стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

    Глушаков: «Не уступаю ни Зобнину, ни Оздоеву. Когда буду слабее, я закончу карьеру»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2021 17:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata 14 июля 2021, 23:40

      У каждого иуды своя " слава " !

      1
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      Рейтинг: +14466

      playsh 14 июля 2021, 22:47

      Огненной водички времён чемпионства хватил,что ли? Осталась ещё?

      1
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 14 июля 2021, 19:10

      Карьеркин напел, будучи тогда ещё в фаворе у Федуна, а Федун и поверил.
      Потом-то Федун понял, что карьеркин, оказывается, полное фуфло, но, видимо, извиняться - это не его.
      Да и недавно Федун сказал, что ГЛАВНОЕ в содержании футбольного клуба - зарабатывание денег.
      О чём ещё можно говорить?
      Всё о нём стало предельно ясно.

      1
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      Рейтинг: +67330

      portero 14 июля 2021, 18:34

      Ооо раздухарился, кто же тебе вопросы разрешит задавать, это с тебя будут спрашиаать...

      3
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