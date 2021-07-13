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  • Черчесов: «На ЧМ-2018 мы превратили страну в сборную. К сожалению, игра на Евро-2020 не захватила болельщиков»

Черчесов: «На ЧМ-2018 мы превратили страну в сборную. К сожалению, игра на Евро-2020 не захватила болельщиков»

13 июля 2021, 21:59
14

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам национальной команды.

«Завершился пятилетний этап работы нашего тренерского штаба в сборной России. Он включил в себя множество ярких интересных событий, главное из которых – чемпионат мира 2018 года в России.

Как сказал один знакомый журналист, мы тогда превратили «сборную в страну», а «страну – в сборную». Затем было еще немало интересных матчей, уверенная квалификация на Евро-2020. К сожалению, наша игра на этом турнире не захватила болельщиков, и мы это прекрасно понимаем.

Слова благодарности адресую всем, кто в течение пяти лет был рядом с нами и тем, кто проявлял неравнодушие к игре нашей команды, будь то поддержка или критика. До встречи! Болейте и поддерживайте сборную России!» – сказал Черчесов.

  • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года.
  • Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
  • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Станислава Черчесова
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав
Комментарии (14)
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Fortuna-Kirov
1626203677
А что? А почему? А как?
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R_a_i_n
1626205565
Не захватила? Это как? Т.е. болелы виноваты, что вы обосрались? Или вы обосрались, но болелы не виноваты. Пояснительную срочно нужно.
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general.lizyukov
1626211424
Опять народ не тот. Когда вы уже в зеркало посмотритесь, дебилы?
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Dr.Metal
1626238982
Игры на евро не было, о чем речь???
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zinoviyawvr
1626241407
CEKC Знaкoмствa и не только: реальные встречи или вирт, обмен фото и переписка, закрытые секс вечеринки и многое другое и все это анонимно и бесплатно. Это круче тиндера в разы и девок много, убедись сам ----- https://s4.lv/kisa
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Enter2006
1626248304
Черчесов, вали уже с футбольных новостей ) Это тебе = https://youtu.be/IA_evL-1F0w
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САДЫЧОК
1626250912
Черчесов чел без совести и чести ! Хвала парням , что , хоть как то смогли не плохо сыграть на ЧМ. Ты же , просто даже не физрук-а не компетентный хмыр@ь !
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Давид59
1626257596
Думаю, дело не в результатах сборной. Посмотрите на Шотландию. Или Словакию. Они, хоть и вылетели сразу, но бились. Наши же... Вобщем все видели. И как это могло "захватить болельщиков"? И снова без вранья не обошлось. Это про слова благодарности за критику. Этого он вообще терпеть не мог. Сразу грубить начинал.
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Снег
1626262623
Ты и в прям.дебил, Стасик...Овец пасти...
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maygli
1626266818
Словоблуд. Пришел в команду, когда она была на 38 месте в рейтинге, а уходит опустив на 41 место. Заслуга Заслуга черчесова в чём? и орден Александра Невского за то, что не опустились ниже? (вопрос к любителям позащищать Черчесова Станислава Саламовича)
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