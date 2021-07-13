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    Черчесов: «На ЧМ-2018 мы превратили страну в сборную. К сожалению, игра на Евро-2020 не захватила болельщиков»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам национальной команды.

    «Завершился пятилетний этап работы нашего тренерского штаба в сборной России. Он включил в себя множество ярких интересных событий, главное из которых – чемпионат мира 2018 года в России.

    Как сказал один знакомый журналист, мы тогда превратили «сборную в страну», а «страну – в сборную». Затем было еще немало интересных матчей, уверенная квалификация на Евро-2020. К сожалению, наша игра на этом турнире не захватила болельщиков, и мы это прекрасно понимаем.

    Слова благодарности адресую всем, кто в течение пяти лет был рядом с нами и тем, кто проявлял неравнодушие к игре нашей команды, будь то поддержка или критика. До встречи! Болейте и поддерживайте сборную России!» – сказал Черчесов.

    • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года.
    • Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
    • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: инстаграм Станислава Черчесова

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    13.07.2021 21:59
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5873

      maygli 14 июля 2021, 15:46

      Словоблуд.
      Пришел в команду, когда она была на 38 месте в рейтинге, а уходит опустив на 41 место.
      Заслуга Заслуга черчесова в чём? и орден Александра Невского за то, что не опустились ниже? (вопрос к любителям позащищать Черчесова Станислава Саламовича)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1442

      сутулая собака и лисы > maygli 16 июля 2021, 16:41

      сборная не учувствовала в отборочном этапе к ЧМ18, следовательно не набирала очки рейтинга.

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > сутулая собака и лисы 20 июля 2021, 00:18

      Очки рейтинга также набираются , если команды играют товарняки!

      0
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      Рейтинг: +482

      Снег 14 июля 2021, 14:37

      Ты и в прям.дебил, Стасик...Овец пасти...

      1
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 14 июля 2021, 13:13

      Думаю, дело не в результатах сборной. Посмотрите на Шотландию. Или Словакию. Они, хоть и вылетели сразу, но бились. Наши же... Вобщем все видели. И как это могло "захватить болельщиков"? И снова без вранья не обошлось. Это про слова благодарности за критику. Этого он вообще терпеть не мог. Сразу грубить начинал.

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 14 июля 2021, 11:21

      Черчесов чел без совести и чести ! Хвала парням , что , хоть как то смогли не плохо сыграть на ЧМ. Ты же , просто даже не физрук-а не компетентный хмыр@ь !

      3
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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 > САДЫЧОК 14 июля 2021, 11:31

      Я бы сказал что даже упырь, присосался так что еле выдернули!

      2
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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 14 июля 2021, 10:38

      Черчесов, вали уже с футбольных новостей ) Это тебе = https://youtu.be/IA_evL-1F0w

      2
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      Рейтинг: +10

      zinoviyawvr 14 июля 2021, 08:43

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      Рейтинг: +2162

      Dr.Metal 14 июля 2021, 08:03

      Игры на евро не было, о чем речь???

      1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 14 июля 2021, 00:23

      Опять народ не тот. Когда вы уже в зеркало посмотритесь, дебилы?

      4
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      Рейтинг: +1442

      сутулая собака и лисы > general.lizyukov 16 июля 2021, 16:44

      по правде мы стоим друг друга.
      ты равносильно безразличен как чиновнику, так и твоему соседу.
      такой вот мы народец.

      0
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 13 июля 2021, 23:18

      К сожалению, игра на Евро-2020 "не захватила" самих футболистов сборной России.

      2
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      Рейтинг: +12266

      R_a_i_n 13 июля 2021, 22:46

      Не захватила? Это как? Т.е. болелы виноваты, что вы обосрались? Или вы обосрались, но болелы не виноваты. Пояснительную срочно нужно.

      4
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