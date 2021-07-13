Черчесов: «На ЧМ-2018 мы превратили страну в сборную. К сожалению, игра на Евро-2020 не захватила болельщиков»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам национальной команды.

«Завершился пятилетний этап работы нашего тренерского штаба в сборной России. Он включил в себя множество ярких интересных событий, главное из которых – чемпионат мира 2018 года в России.

Как сказал один знакомый журналист, мы тогда превратили «сборную в страну», а «страну – в сборную». Затем было еще немало интересных матчей, уверенная квалификация на Евро-2020. К сожалению, наша игра на этом турнире не захватила болельщиков, и мы это прекрасно понимаем.

Слова благодарности адресую всем, кто в течение пяти лет был рядом с нами и тем, кто проявлял неравнодушие к игре нашей команды, будь то поддержка или критика. До встречи! Болейте и поддерживайте сборную России!» – сказал Черчесов.

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года.

Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.

Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.