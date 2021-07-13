Защитник сборной Италии Ди Лоренцо курил в раздевалке после победы в финале Евро-2020

Правый защитник «Наполи» и сборной Италии Джованни Ди Лоренцо был запечатлен с сигаретой после финального матча Евро-2020 против Англии.
Футболист курил прямо в раздевалке рядом с партнерами по команде, которые праздновали победу в турнире.
Ди Лоренцо с сигаретой во рту попал на видео, которое выложил в сторис своего инстаграма Франческо Ачерби.
- Италия обыграла Англию в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
- Ди Лоренцо провел на поле все 120 минут.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Франческо Ачерби