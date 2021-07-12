«Химки»: «Мы готовы начать переговоры со «Спартаком», если Глушенков не нужен Витории»

Лови сигналы от С-Э, если делать нечего, надо же быть таким долбодятлом. А от свободного агента Месси к вам не поступал сигнал?
Министр спорта Московской области Роман Терюшков отреагировал на информацию о том, что главный тренер «Спартака» Руй Витория не рассчитывает на полузащитника Максима Глушенкова.
«К нам пока такой сигнал не поступал, но наша позиция не поменялась. Если Максим действительно не нужен главному тренеру «Спартака», мы будем готовы начать переговоры. Готовы обсуждать все варианты по нему», – сказал Терюшков.
- Глушенков выступал за «Химки» на правах аренды в минувшем сезоне.
- Контракт Глушенкова со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.