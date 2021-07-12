«Химки»: «Мы готовы начать переговоры со «Спартаком», если Глушенков не нужен Витории»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков отреагировал на информацию о том, что главный тренер «Спартака» Руй Витория не рассчитывает на полузащитника Максима Глушенкова.

«К нам пока такой сигнал не поступал, но наша позиция не поменялась. Если Максим действительно не нужен главному тренеру «Спартака», мы будем готовы начать переговоры. Готовы обсуждать все варианты по нему», – сказал Терюшков.