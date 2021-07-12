«С заслуженной победой!». «Зенит» поздравил Манчини и сборную Италии с золотом Евро-2020

«Зенит» поздравил сборную Италии и ее главного тренера Роберто Манчини с победой на Евро-2020.

«Сборная Италии на протяжении всего турнира доказывала свое футбольное превосходство и была сильнее конкурентов, благодаря чему триумфально обыграла англичан в серии пенальти.

Золотые медали были по праву завоеваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый игрок на поле проявил свои лучшие качества.

С заслуженной победой!» – сообщается на сайте клуба.

Манчини тренировал «Зенит» в сезоне-2017/18.

Италия во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.

Итальянцы не проиграли в 34-м матче подряд. До повторения мирового рекорда осталась одна игра.

Кокорин по-итальянски поздравил Манчини с победой на Евро-2020