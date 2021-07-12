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    «С заслуженной победой!». «Зенит» поздравил Манчини и сборную Италии с золотом Евро-2020

    «Зенит» поздравил сборную Италии и ее главного тренера Роберто Манчини с победой на Евро-2020.

    «Сборная Италии на протяжении всего турнира доказывала свое футбольное превосходство и была сильнее конкурентов, благодаря чему триумфально обыграла англичан в серии пенальти.

    Золотые медали были по праву завоеваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый игрок на поле проявил свои лучшие качества.

    С заслуженной победой!» – сообщается на сайте клуба.

    • Манчини тренировал «Зенит» в сезоне-2017/18.
    • Италия во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.
    • Итальянцы не проиграли в 34-м матче подряд. До повторения мирового рекорда осталась одна игра.

    Кокорин по-итальянски поздравил Манчини с победой на Евро-2020

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    12.07.2021 16:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 12 июля 2021, 22:54

      Ну, триумфально - это преувеличение. Для этого надо было 2-3 гола забить в ходе основного времени.

      0
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 12 июля 2021, 20:03

      Интересно,лично Дзюба участвовал в поздравлении?..

      0
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 12 июля 2021, 17:57

      А Манчини такой: "Кто это, мать его?".

      0
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 12 июля 2021, 17:35

      Все рады за воспитанника Зенита))))

      0
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 12 июля 2021, 17:28

      Вот какого тренера Зенит воспитал!!!...)))

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      Рейтинг: +4028

      raritet > Cleaner 12 июля 2021, 19:36

      И не говори, все , кому посчастливилось быть " обласканным " Дзюбой , вдохновенно взялись опровергать его, дескать, мы не тренеришки...

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