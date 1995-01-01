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    Доннарумма: «Сборная Италии не та команда, которая будет сдаваться»

    Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал победу над Англией в финале Евро-2020.

    • Итальянцы выиграли в серии пенальти.
    • Основное время встречи завершилось ничьей 1:1.
    • Для Италии это второй титул чемпиона Европы в истории.

    «Мы сотворили что-то экстраординарное. Мы счастливы. Мы не были готовы уступать ни миллиметра поля. Вы все знаете, с чего мы начинали. У нас фантастическая команда, и мы заслужили победу.

    Быстрый пропущенный гол мог бы сломить нас, но мы не та команда, которая будет сдаваться. Было непросто, но мы дали блестящий бой. Мы доминировали на протяжении основной части матча. Мы все заслужили это», – сказал Доннарумма.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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