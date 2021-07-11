«Сканавино – чемпион Европы»: «Зенит» поздравил тренера по физподготовке с победой Италии на Евро

«Зенит» отреагировал на победу сборной Италии в финальном матче Евро-2020 против Англии.

Пресс-служба петербургского клуба поздравила тренера по физподготовке Андреа Сканавино.

48-летний специалист – итальянец, однако никогда не работал в национальной сборной.