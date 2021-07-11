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    «Сканавино – чемпион Европы»: «Зенит» поздравил тренера по физподготовке с победой Италии на Евро

    «Зенит» отреагировал на победу сборной Италии в финальном матче Евро-2020 против Англии.

    Пресс-служба петербургского клуба поздравила тренера по физподготовке Андреа Сканавино.

    48-летний специалист – итальянец, однако никогда не работал в национальной сборной.

    • Сканавино перешел в «Зенит» в 2017 году вместе с Роберто Манчини.
    • Манчини спустя год ушел в сборную Италии, а Сканавино остался.
    • Итальянцы под его руководством с первой попытки стали чемпионами Европы.

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    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 10:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5362

      Fusballer 29 минут назад

      Лишь бы примазаться, шутники)))

      0
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      Рейтинг: +13140

      KLIM777 > Fusballer 8 минут назад

      лишь бы позавидовать))

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