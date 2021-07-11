Витория – после разгрома «Сочи»: «Хотел бы поблагодарить ребят за хорошую игру»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу над «Сочи» (4:0) в товарищеском матче.

«Была достаточно удачная игра с нашей стороны. Перед игрой просил сыграть организованно и компактно в обороне, что и удалось. Как следствие у соперника не было большого количества серьезных моментов. В атаке тоже показали себя используя глубину, разворачивали соперника и забили два гола, могли еще забивать. Во втором тайме поменяли состав, но продолжали хорошо действовать в атаке. Мы убегали в контратаки отлично. Помимо качества игры в атаке и обороне у нас еще хороший результат. Хотел бы поблагодарить ребят за хорошую игру.

Хочу сказать, что сегодня игра была серьезная в плане замен, и касаемо выхода Зобнина на поле, нам нужен был игрок, который бы смог показать хорошие оборонительные качества, а именно в центре поля. Рома прекрасно отмечает требованиям, он в хорошей физической кондиции и еще успевал подключаться в атаку. Мы его выпустили на поле, потому что «Сочи» создал нам проблемы в центре. Мои игроки в случае необходимости должны адаптироваться к игре и сыграть на нужной позиции», – сказал Витория.