Витория – после разгрома «Сочи»: «Хотел бы поблагодарить ребят за хорошую игру»

"просил сыграть организованно и компактно в обороне..."
раздражает перепасовка в районе штрафной между защитниками и вратарем... на ЧЕ-20 так не играют, устраивая "представление" у ворот, вратари в таких случаях выбивают мяч довольно точно, но подальше от ворот, пример, Доннарума, Пикфорд, Шмейхель...
Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу над «Сочи» (4:0) в товарищеском матче.
«Была достаточно удачная игра с нашей стороны. Перед игрой просил сыграть организованно и компактно в обороне, что и удалось. Как следствие у соперника не было большого количества серьезных моментов. В атаке тоже показали себя используя глубину, разворачивали соперника и забили два гола, могли еще забивать. Во втором тайме поменяли состав, но продолжали хорошо действовать в атаке. Мы убегали в контратаки отлично. Помимо качества игры в атаке и обороне у нас еще хороший результат. Хотел бы поблагодарить ребят за хорошую игру.
Хочу сказать, что сегодня игра была серьезная в плане замен, и касаемо выхода Зобнина на поле, нам нужен был игрок, который бы смог показать хорошие оборонительные качества, а именно в центре поля. Рома прекрасно отмечает требованиям, он в хорошей физической кондиции и еще успевал подключаться в атаку. Мы его выпустили на поле, потому что «Сочи» создал нам проблемы в центре. Мои игроки в случае необходимости должны адаптироваться к игре и сыграть на нужной позиции», – сказал Витория.
- Витория возглавил «Спартак» в это межсезонье.
- Первый матч команда проведет 24 июля – в РПЛ против «Рубина».