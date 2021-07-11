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  • Витория – после разгрома «Сочи»: «Хотел бы поблагодарить ребят за хорошую игру»

Витория – после разгрома «Сочи»: «Хотел бы поблагодарить ребят за хорошую игру»

11 июля 2021, 21:08
7

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу над «Сочи» (4:0) в товарищеском матче.

«Была достаточно удачная игра с нашей стороны. Перед игрой просил сыграть организованно и компактно в обороне, что и удалось. Как следствие у соперника не было большого количества серьезных моментов. В атаке тоже показали себя используя глубину, разворачивали соперника и забили два гола, могли еще забивать. Во втором тайме поменяли состав, но продолжали хорошо действовать в атаке. Мы убегали в контратаки отлично. Помимо качества игры в атаке и обороне у нас еще хороший результат. Хотел бы поблагодарить ребят за хорошую игру.

Хочу сказать, что сегодня игра была серьезная в плане замен, и касаемо выхода Зобнина на поле, нам нужен был игрок, который бы смог показать хорошие оборонительные качества, а именно в центре поля. Рома прекрасно отмечает требованиям, он в хорошей физической кондиции и еще успевал подключаться в атаку. Мы его выпустили на поле, потому что «Сочи» создал нам проблемы в центре. Мои игроки в случае необходимости должны адаптироваться к игре и сыграть на нужной позиции», – сказал Витория.

  • Витория возглавил «Спартак» в это межсезонье.
  • Первый матч команда проведет 24 июля – в РПЛ против «Рубина».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Витория Руй
Комментарии (7)
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JTherry
1626030155
"просил сыграть организованно и компактно в обороне..." раздражает перепасовка в районе штрафной между защитниками и вратарем... на ЧЕ-20 так не играют, устраивая "представление" у ворот, вратари в таких случаях выбивают мяч довольно точно, но подальше от ворот, пример, Доннарума, Пикфорд, Шмейхель...
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Plyash
1626043995
Разговор не о чём,сыграли,как получилось.Дайте пережевать...
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ivany4
1626071622
Все тоже самое, что говорил Тед, только другими словами. Что прошлый сезон нарабатывали - прессинг и контратаки, то в этом сезоне и получается. Хорошо что не забыли.)) Что с обороной делать будем??? Когда им запретят перепасовку и научат играть на свободного ближнего.???
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paracetamol
1626082098
Щас Рубин тебе вставит!
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zigbert
1626090873
Это хорошо что от игры к игре Спартак прибавляет. Можно сказать что есть и глубина состава.
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Дедуктор
1626097749
Однако, с таким Руем у Спартака есть шансы. Стать тем, кем Спартак должен быть. Командой, вполне способной войти в элиту еврофутбола. А не влачить привычное для Спартака последних лет жалкое существование.
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Plyash
1626099103
На расслабоне 4 мяча не забьёшь.Я бы сказал,что сыграли легко,расковано,на одном дыхании...что ли.
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