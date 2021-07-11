Семин: «Кем хочу быть через десять лет? Обязательно буду пить вино»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, какую жизнь хотел бы через десять лет. Ее частью он назвал алкоголь*.
– Кем вы хотите быть через десять лет?
– Живым, здоровым. Чтоб меня тянуло делать зарядку. Быть в хорошем тонусе. Встречаться с друзьями. Посидеть в хорошем ресторане. Поговорить о будущем. Хочу таким быть.
– Логично доспросить: будете ли вы пить вино?
– Обязательно.
- 74-летний Семин готов и дальше тренировать.
- С «Локомотивом» он трижды выигрывал РПЛ.
- Семин рассказал, как вкладывал в «Локомотив» собственные деньги.
* – чрезмерное употребление спиртных напитков вредит вашему здоровью.
Источник: ютуб-канал «Sports.ru Интервью»