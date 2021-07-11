Семин: «Кем хочу быть через десять лет? Обязательно буду пить вино»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, какую жизнь хотел бы через десять лет. Ее частью он назвал алкоголь*.

– Кем вы хотите быть через десять лет?

– Живым, здоровым. Чтоб меня тянуло делать зарядку. Быть в хорошем тонусе. Встречаться с друзьями. Посидеть в хорошем ресторане. Поговорить о будущем. Хочу таким быть.

– Логично доспросить: будете ли вы пить вино?

– Обязательно.

74-летний Семин готов и дальше тренировать.

С «Локомотивом» он трижды выигрывал РПЛ.

Семин рассказал, как вкладывал в «Локомотив» собственные деньги.

* – чрезмерное употребление спиртных напитков вредит вашему здоровью.