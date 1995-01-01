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    Семин: «Кем хочу быть через десять лет? Обязательно буду пить вино»

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, какую жизнь хотел бы через десять лет. Ее частью он назвал алкоголь*.

    – Кем вы хотите быть через десять лет?

    – Живым, здоровым. Чтоб меня тянуло делать зарядку. Быть в хорошем тонусе. Встречаться с друзьями. Посидеть в хорошем ресторане. Поговорить о будущем. Хочу таким быть.

    – Логично доспросить: будете ли вы пить вино?

    – Обязательно.

    • 74-летний Семин готов и дальше тренировать.
    • С «Локомотивом» он трижды выигрывал РПЛ.
    • Семин рассказал, как вкладывал в «Локомотив» собственные деньги.

    * – чрезмерное употребление спиртных напитков вредит вашему здоровью.

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    Источник: ютуб-канал «Sports.ru Интервью»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11034

      ilichkadr 2 минуты назад

      Палыч и сейчас далеко не алкостоп.

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