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    Акинфеев: «Не мог представить Березуцкого тренером ЦСКА. Чудеса бывают в жизни»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал назначение Алексея Березуцкого на пост главного тренера столичного клуба.

    «Как говорится, чудеса бывают в жизни. Не подбирая слов, скажу, что не мог представить такого. Но с каждым днем все меняется, хаотично происходит, дай бог, чтобы у Леши получилось. У Алексея Владимировича! Все будут за, если у него получится, в том числе и я», – сказал Акинфеев.

    • Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА вместо Ивицы Олича, который покинул клуб 15 июня.
    • Помощником Березуцкого стал Григорий Бабаян.
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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7237

      FanatSerj 26 минут назад

      Ничего страшного Игорь, если у него у получится, следующий в очереди на тренерство будешь ты )))

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      Рейтинг: +24073

      silver29 46 минут назад

      Березуцкий работал со Слуцким, при условии его стремления к обучению, а он вполне эрудированный человек судя по передаче "Что где когда", думаю со временем из него может получится неплохой тренер.

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