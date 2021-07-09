Акинфеев: «Не мог представить Березуцкого тренером ЦСКА. Чудеса бывают в жизни»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал назначение Алексея Березуцкого на пост главного тренера столичного клуба.
«Как говорится, чудеса бывают в жизни. Не подбирая слов, скажу, что не мог представить такого. Но с каждым днем все меняется, хаотично происходит, дай бог, чтобы у Леши получилось. У Алексея Владимировича! Все будут за, если у него получится, в том числе и я», – сказал Акинфеев.
- Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА вместо Ивицы Олича, который покинул клуб 15 июня.
- Помощником Березуцкого стал Григорий Бабаян.
- Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.
Источник: ютуб-канал ЦСКА